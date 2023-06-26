Гостайны не стали явными и после приговора физику

12 лет в колонии строгого режима по приговору тройки судей Мосгорсуда должен провести известный ученый из легендарного ЦАГИ имени Жуковского, профессор МФТИ Валерий Голубкин. 71-летнего физика, многие годы занимавшегося разработками в области самолетостроения, признали виновным в госизмене — передаче за границу секретных данных. Сам он свою вину категорически отрицает, настаивая, что уходившие за рубеж документы относились к крупному международному проекту о создании гиперзвукового пассажирского лайнера, а предварительно они прошли проверку трех комиссий, не обнаруживших в них никакой гостайны. Кроме того, разрешение на их передачу ученому дал его непосредственный руководитель, также оказавшийся под следствием, но приговора пока не услышавший. Как считает защита физика, именно эти обстоятельства стали причиной назначения минимального наказания, предусмотренного «изменнической» статьей, хотя и оно, учитывая возраст и болезни пожилого мужчины, может оказать для него смертным приговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый Валерий Голубкин настаивает на своей невиновности, напоминая, что документы, которые он направлял за границу, прошли все необходимые проверки

Фото: @moscowcourts Ученый Валерий Голубкин настаивает на своей невиновности, напоминая, что документы, которые он направлял за границу, прошли все необходимые проверки

Фото: @moscowcourts

Тройка судей горсуда вынесла 71-летнему Валерию Голубкину именно тот приговор, о котором ранее в прениях сторон просила представитель Генпрокуратуры Гюльчехра Ибрагимова. Маститый физик был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Стоит отметить, что это нижний предел статьи, которая предусматривает до 25 лет, а с учетом вступивших на днях в силу поправок к УК и пожизненное наказание. Впрочем, последние господина Голубкина не касались, так как уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в апреле 2021 года.

«Мне сложно сказать, как Валерий Николаевич воспринял приговор, я на днях его увижу в СИЗО, там мы все подробно обсудим, хотя ранее мы, конечно, говорили о такой возможности развития событий»,— сообщила “Ъ” адвокат физика Мария Эйсмонт. Защитник рассчитывает получить текст приговора до конца недели и обжаловать его. А пока она отмечает, что ее подзащитный, категорически отрицавший свою вину, испытывал не только моральные, но и физические страдания — во время оглашения судебного решения на него надели наручники.

Напомним, что маститого ученого-физика, профессора и доктора технических наук, совмещавшего работу в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и МФТИ, задержали более двух лет назад. Следователь СУ ФСБ Александр Чабан, известный также расследованием «шпионского» дела журналиста “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, предъявил автору более 120 научных работ в области аэродинамики обвинение в госизмене.

Как рассказывал “Ъ”, это было связано с предшествующим арестом непосредственного начальника физика Анатолия Губанова по аналогичному обвинению. Расследование спецслужбы было связано с крупным международным проектом HEXAFLY-INT — High-Speed Experimental Fly Vehicles-International — «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат, международный». Он стартовал в 2014 году и подразумевал изучение в течение пяти лет возможности создания сверх- и даже гиперзвуковых лайнеров, способных достигать скорости 5–6 тыс. км/ч. Участниками его стали Европейское космическое агентство и ряд других крупных зарубежных организаций, а со стороны России — с согласия Минпромторга — ЦАГИ, Центральный институт авиационного моторостроения, Летно-испытательный институт и МФТИ.

По некоторым данным, Валерию Голубкину вменили в вину передачу в Нидерланды отчета о проведенной работе бельгийскому куратору проекта Йохану Стиланту, которого следствие считает так называемым контактом.

«Логику следствия в данном случае можно назвать чудовищной»,— заявил “Ъ” первый адвокат ученого, уехавший за границу Иван Павлов (признан Минюстом иноагентом). По его словам, документы, к которым физик имел лишь опосредованное отношение, прошли проверку сразу трех комиссий, не нашедших в них гостайны. Позже, уже после появления уголовного дела одна из этих комиссий, как утверждают представители защиты, еще раз изучила материалы и подтвердила свои прежние выводы.

Следствие свою позицию основало на данных экспертизы. Правда, проводивших ее экспертов адвокаты считают неким образом «аффилированными» с ФСБ. Также защита настаивала, что распоряжение передать материалы иностранцам ученому дал его непосредственный начальник. Кстати, по некоторым данным, Анатолий Губанов дал в свое время признательные показания, в том числе раскрыв роль подчиненного в измене. При этом данных о том, что руководитель предстал перед судом, до сих пор нет. Не исключено, что его могли вообще вывести из уголовного дела, сменив статус с обвиняемого на свидетеля, используя примечание к ст. 275 УК, которое гласит: «лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

В окружении ученого не исключают, что все эти факторы вкупе с возрастом, заслугами и состоянием здоровья ученого и обусловили относительно мягкий приговор Валерию Голубкину, хотя и он более похож на смертный.

В свое время адвокаты Валерия Голубкина, за которого пытались заступиться многие его коллеги, сообщали об ухудшении состояния его здоровья. Кроме того, говорилось и о непростом психологическом настрое пожилого мужчины, который всю жизнь отдал служению науке и государству и был сражен прозвучавшими обвинениями.

«Сейчас он находится в двухместной камере, сосед нормальный, медпомощь оказывается, все-таки "Лефортово" это не самый худший изолятор»,— сообщила “Ъ” адвокат Эйсмонт. Но, по ее словам, «речь надо вести совсем о другом — несчастных профессоров и докторов наук, причем абсолютно лояльных власти, зачем-то хватают и сажают на огромные сроки».

Сергей Сергеев