Путин обсудил с Совбезом незаконный оборот оружия

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности. Темой разговора стал незаконный оборот оружия. Президент предложил членам Совбеза подумать о том, каким образом оружие попадает в Россию в том числе с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен — сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, — но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет»,— сказал президент (видео встречи приводит пресс-служба Кремля).

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины — не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает»,— предложил президент на открытой части заседания.

Согласно статистике МВД, за десять месяцев 2022 года число преступлений с использованием оружия в России выросло почти на 30%. С января по октябрь прошлого года было совершено 5 тыс. таких преступлений, в основном в регионах, граничащих с Украиной. Этим летом «Почта России» зафиксировала учащение попыток провоза оружия в посылках.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина