«Почта России» зафиксировала учащение попыток провоза оружия в посылках

С начала боевых действий на Украине «Почта России» фиксирует большой рост числа попыток отправления оружия и его компонентов по почте. В связи с этим «Почта России» «реализует комплекс мероприятий», чтобы этого не допускать, заявил гендиректор и председатель правления компании Михаил Волков.

«Мы обязаны реализовывать весь комплекс в том числе технических мероприятий по недопущению перевозки запрещенных вложений. С начала специальной военной операции мы фиксируем большой рост попыток перевозок оружия и компонентов»,— рассказал Михаил Волков на заседании комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по «Прайму»).

Оружие, боеприпасы и основные компоненты огнестрельного оружия запрещено пересылать по почте на территории Российской Федерации.

По словам Михаила Волкова, «Почта России» доставляет в зону боевых действий письма и посылки. По данным на 15 июля, в зону боевых действий доставили 40 тыс. посылок.

В январе управление МВД по Белгородской области возбудило против местного предпринимателя несколько уголовных дел о контрабанде продукции военного назначения с Украины. Общая сумма незаконно провезенных предпринимателем военных товаров оценивается в 50 млн руб.

Весной 2022 года бывший контрактник попытался нелегально провезти на территорию Крыма пять гранат, дымовые шашки и горсть патронов. Он спрятал оружие в рюкзаке и успел добраться до Керчи, где и был задержан. Его отправили в колонию почти на три года

Анастасия Ларина