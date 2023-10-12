Аналитики назвали самые подорожавшие автомобили в Петербурге за сентябрь

Аналитики портала «Авто.ру» проанализировали, как изменились цены на машины в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. В отчете отмечается, что в целом стоимость новых автомобилей осталась без изменений, а подержанные машины до 15 лет подорожали на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самые дорогие автомобили б/у — Porsche Cayenne поколения 2017-2023 стоимостью 10 млн рублей в среднем. Рост цен на них составил 13,1%. На втором месте подержанный автомобиль Mercedes-Benz GLE Coupe — 5,8 млн рублей (рост — 13,6%).

Больше всего среди авто с пробегом подорожали модели Audi A8. Ее стоимость выросла на 19,5%, а средняя цена составила 3,1 млн рублей. Немного отстал по темпам роста BMW 1 er — эта модель в среднем стоит 967 тыс. рублей. Рост составил 19,4%. Также подорожал Renault Duster — на 19% со средней стоимостью 1 млн рублей, Hyundai Getz — на 17,3% за 525 тыс. рублей, Peugeot 308 — на 14,8% за 680 тыс. рублей.

Среди новых авто эксперты отмечают те, на которые стоимость упала. Среди них Hyundai Staria (цена уменьшилась на 11,2%, до 6,9 млн рублей), Audi Q7 (8,6%, 13 млн рублей), BMW X5 2023 / X5 G05 facelift (2,2%, 16 млн рублей), Hyundai Tucson (7,5%, 3,8 млн рублей), Hyundai Elantra (6,8%, 2,5 млн рублей), Hyundai Sonata (6,1% до 3,5 млн рублей), Mitsubishi Outlander (6,6%, 3,6 млн рублей).

Но среди новых авто есть и те, которые подорожали. BMW X5 2018 – 2023 / X5 G05 вырос в цене на 14, 7% (средняя цена — 13,7 млн рублей). Kia Cerato стала дороже на 12% — 2,6 млн рублей, Kia Sportage (11,5%, 4,3 млн рублей), Great Wall Poer King Kong (9,9%, 3,3 млн рублей), BAIC X35 (8,6%, 2,1 млн рублей), Omoda S5 (8,3%, 2,3 млн рублей).

Напомним, ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в Петербурге выросли в сентябре на 99,5%, однако темпы роста авторынка снижаются. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Утильсбор и рост цен тормозят авторынок».

Анастасия Захарова

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