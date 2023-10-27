Прокуратура обжаловала возврат дела экс-директора «Транснефть – Верхняя Волга»

Как стало известно «Ъ-Приволжье», прокуратура обжаловала возврат на доследование уголовного дела бывшего генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрия Левина. Однако в Нижегородский областной суд материалы надзорного ведомства пока не поступили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Юрия Левина обвинили в получении 60 млн руб. взяток от подрядчиков через ответственного за кадастровые работы Николая Турова, заместителя по строительству Кирилла Сулягина и сменившего его в этой должности Ирика Гарипова. По версии следствия, в 2013-2021 годах фигуранты получали откаты от представителей компаний-контрагентов АО «Транснефть – Верхняя Волга», информируя их о предстоящих аукционах и обеспечивая победы в конкурсах.

Юрий Левин не признал вину и сообщил, что его оговорили бывшие подчиненные, чтобы избежать уголовной ответственности или получить более мягкое наказание. Кирилл Сулягин и Николай Туров получили статус свидетелей по уголовному делу, а Ирика Гарипова прокурор просит осудить в особом порядке в рамках досудебного соглашения. Уголовное дело Юрия Левина Нижегородский райсуд в сентябре вернул прокурору, посчитав обвинительное заключение неточным и неконкретизированным.

Владимир Зубарев