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Экс-замдиректора «Транснефть-Верхняя Волга» могут осудить в особом порядке

В Нижегородский райсуд поступило представление прокурора о рассмотрении в особом порядке уголовного дела бывшего заместителя генерального директора АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирика Гарипова. Об этом судья Екатерина Андрианова сообщила участникам процесса в четверг.

Бывший заместитель гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ирик Гарипов

Бывший заместитель гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший заместитель гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ирику Гарипову инкриминировали посредничество в передаче взяток бывшему гендиректору компании Юрию Левину от контрагентов. По фабуле дела, 2013–2021 годах топ-менеджер через подчиненных набрал 60 млн руб. откатов за получение контрактов и общее покровительство. Ирик Гарипов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав подробные показания на бывшего руководителя. На заседании в четверг он подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предполагает только обвинительный приговор. При этом суд практически не ведет судебное следствие, когда гособвинение и защита представляют доказательства вины или невиновности подсудимого, и оперативно переходит к прениям сторон. Защита Ирика Гарипова не возражает против особого порядка рассмотрения дела, гособвинитель взял паузу, чтобы подготовить позицию. Суд определится с особым порядком рассмотрения дела в ноябре.

Что касается уголовного дела Юрия Левина, в сентябре суд вернул его прокурору, решив, что расследование велось с нарушениями, и обвинение не конкретизировано. Сам Юрий Левин заявил, что подчиненные обирали коммерсантов за его спиной, а он ничего не знал о коррупционной схеме. Бывший топ-менеджер полагает, что экс-сотрудники оговорили его, чтобы получить более мягкое наказание и статус свидетелей по уголовному делу. Адвокаты Ирика Гарипова восприняли эту версию со скепсисом.

Роман Рыскаль

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