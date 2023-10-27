Охотник за наградами

В возрасте 86 лет скончался Виктор Маматов, одна из самых значимых для отечественного спорта фигур. На рубеже 1960-х и 1970-х годов он был фронтменом молодого советского биатлона и завоевал два олимпийских золота в эстафетах. А после окончания биатлонной карьеры превратился в функционера высочайшего ранга, которому доверяли подготовку всей российской команды по зимним видам к главным соревнованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Маматов, тренируясь в одиночку, придумывая для себя методики и составляя график подготовки, в 28 лет попал в сборную СССР и завоевал две золотые олимпийские медали

Фото: Юрий Долягин / РИА Новости Виктор Маматов, тренируясь в одиночку, придумывая для себя методики и составляя график подготовки, в 28 лет попал в сборную СССР и завоевал две золотые олимпийские медали

Фото: Юрий Долягин / РИА Новости

Человека, не знающего деталей биографии Виктора Маматова, должна здорово удивить исключительная краткость его спортивной карьеры: на элитном уровне очутился во второй половине 1960-х, а в 1972-м уже закончил. Удивительные детали все объясняют.

Парень из Кемеровской области увлекся биатлоном, когда тот в СССР еще был экзотикой. В Советском Союзе привыкли развивать лишь виды, приносящие несомненную практическую пользу. А биатлон вернулся после долгого перерыва в олимпийскую программу, чтобы уже навсегда в ней остаться, лишь в 1960 году. Примерно в то же время, когда для биатлонистов открыли дорогу на главные соревнования, ими увлекся и молодой Виктор Маматов. Он неплохо, как любой сибиряк, бегал на лыжах, серьезно занимался ими, а служба в армии помогла отточить и освоенную в юности на охоте стрельбу. Но в Новосибирске, куда Маматов отправился учиться на инженера-железнодорожника, о биатлоне еще ничего не слышали. Тренироваться ему приходилось в одиночку, самому придумывая методики и составляя график подготовки.

Тот факт, что в 28 лет Виктор Маматов, обскакав конкурентов из более продвинутых в смысле внимания к биатлону регионов, все-таки умудрился очутиться в советской сборной, не так давно, в 1964 году, открывшей счет олимпийским победам благодаря Владимиру Меланьину, уже выглядит чудом. Вдвойне волшебным его делают быстро пришедшие к Маматову международные успехи.

В 1967 году он, по сути, новичок сборной, выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в ГДР, а на Олимпиаду в Гренобль, несмотря на наличие в составе советской делегации множества звезд, отправился ее знаменосцем.

Во французских Альпах Виктор Маматов потерпел неудачу в единственной в ту эпоху личной гонке скромной биатлонной программы — той самой 20-километровой индивидуалке — из-за собственной ошибки. Выбрал позднюю стартовую группу, а зарядивший по ходу соревнований дождь превратил лыжню в кашу и обеспечил огромное преимущество ушедшим на дистанцию раньше.

Зато эстафета вылилась в триумф советской четверки и Маматова. Его поставили на третий, предпоследний этап, зная, что там будет бежать самый опасный среди норвежцев, почти неуязвимый в этой дисциплине Магнар Сульберг, уже взявший в Гренобле персональное золото. Предполагалось, что Маматов выполнит свою задачу, если просто не даст тому сильно оторваться. Актуальности представлениям о ней добавило неудачное выступление на этапе стартовом будущей легенды Александра Тихонова, после которого стало ясно, что от норвежцев не убежать. Но Виктор Маматов задачу перевыполнил. Это он, а не находящийся в прекрасной форме Сульберг, привез отрыв своему финишеру — Владимиру Гундарцеву.

На Олимпиаду в Саппоро в 1972 году, всего-то свою вторую Олимпиаду, Маматов поехал уже ветераном с послужным списком, в котором были еще три эстафетных золота чемпионата мира.

И снова советский квартет с ним во главе, теперь — на заключительном этапе, был быстрее всех. На сей раз, правда, обошлось без нервотрепки.

А дальше у Виктора Маматова началась вторая жизнь. Настолько богатым резюме, как у него, обладает мало кто из отечественных спортивных функционеров. Маматов тренировал сборную СССР по биатлону, продолжая добывать с ней победы, возглавлял биатлонную федерацию страны и курировал все зимние виды, параллельно занимаясь спортивной наукой. После распада Советского Союза его востребованность даже увеличилась. Вице-президентом Международного союза биатлонистов Виктор Маматов стал сразу после его превращения в 1993 году в самостоятельную структуру, отпочковавшуюся наконец от современного пятиборья, и в этом статусе добивался популяризации и увеличения «удельного веса» вида на Олимпиадах, на которых сегодня в биатлоне разыгрывается не два, как полстолетия назад, а 11 комплектов медалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Маматов в 2022 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виктор Маматов в 2022 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На родине ему доверяли ключевые должности в ключевых спортивных ведомствах. И Виктору Маматову в общей сложности четырежды довелось возглавлять ее делегацию на Олимпийских играх. Впервые — еще советскую в 1988 году в Калгари. Во второй раз почетная миссия досталась ему в 1992-м в Альбервиле, где команда выступала под флагом СНГ. А в 1998-м в Нагано и в 2002-м в Солт-Лейк-Сити, как правило, спокойные, лаконичные и меткие, как и его стрельба в биатлоне, установки Маматова слушали уже спортсмены и тренеры, представлявшие Россию.

Алексей Доспехов