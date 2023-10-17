Предприятиям Петербурга с начала года выдали льготные займы на 3,3 млрд рублей

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга с начала года по 17 октября выдал городским предприятия льготные займы на 3,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе организации.

В фонде указали, что по состоянию на 17 октября в городе на 10% перевыполнили план по выдаче средств в качестве поддержки производств. С начала 2023 года в Петербурге одобрили 20 льготных займов 19 компаниям. При этом фонд продолжает финансово поддерживать предприятия.

«На текущую дату Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил выделение займов на общую сумму 10 122 951 824 рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил заявки трех компаний на выделение займов на 96 млн рублей.

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