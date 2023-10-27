Сейм Латвии одобрил передачу Украине конфискованных машин из России

Парламент Латвии принял в первом чтении проект закона, который разрешает конфискацию автомобилей с российской регистрацией и их последующую передачу Украине. Об этом сообщается на сайте Сейма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Автомобиль с российской регистрацией нужно поставить на учет в Латвии или вывезти его из страны в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. За использование автомобилей с регистрацией в РФ будут взимать штрафы.

«Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, не зарегистрированный в Латвии, участвовал в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованную технику планируется передать Украине»,— говорится в пояснении к документу.

Передвигаться на зарегистрированном в России автомобиле по Латвии можно только в течение 24 часов. Запрет также не распространяется на поездки дипломатов. Если сейм примет этот закон во втором, окончательном чтении, он вступит в силу 15 ноября.

Две недели назад, 12 октября, правительство Латвии решило закрыть два пункта пропуска на латвийско-российской границе — КПП «Виентули» и «Педедзе».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения к санкциям, в которых появился запрет на въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами. Литва, Латвия, Польша, Финляндия и Эстония согласовали свои законы в соответствии с требованием Еврокомиссии и запретили въезд на автомобилях с российской регистрацией.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина