Латвия решила закрыть два КПП на границе с Россией

Правительство Латвии на внеочередном заседании постановило закрыть два пункта пропуска на латвийско-российской границе — «Виентули» и «Педедзе», сообщает агентство LSM. До этого латвийское МВД выступило с таким предложением. Решение правительства объясняется тем, что Россия утвердила особый порядок для въезда украинских граждан через третьи страны: с 16 октября они смогут попасть на территорию страны только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области (на границе с Латвией), а также через московский аэропорт Шереметьево. Оба латвийских КПП будут закрыты так же с 16 октября.

LSM отмечает, что введенные Россией ограничения могли привести к тому, что граждане Украины и других стран вынуждены были бы приезжать и оставаться на территории Латвии в ожидании своей очереди пересечь границу. В МВД считают, что это породило бы угрозы госбезопасности. Также ведомство полагает, что решение России было принято в ответ на запрет Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию стран-участниц.

В настоящее время граждане Украины въезжают на территорию России через страны ЕС с помощью 30 пунктов. Если бы правительство Латвии не закрыло пункты пропуска, то весь сухопутный поток граждан был бы направлен в один небольшой КПП. Издание Delfi.lv сообщило, что МИД Латвии проинформирует Россию о принятом решении.

6 октября Россия ввела ограничения для граждан Украины по въезду на территорию страны через третьи страны. Правительство назвало это «временной» мерой, направленной на обеспечение безопасности россиян в «сложившихся геополитических условиях». 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с номерами РФ ввели Литва, Латвия, Польша, Финляндия и Эстония. В сентябре 2022 года Латвия закрыла въезд для россиян, в том числе с помощью шенгенских виз, выданных третьими государствами.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».