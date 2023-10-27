Число пользователей Threads достигло 100 млн в месяц

Сервисом микроблогов Threads пользуются свыше 100 млн человек в месяц. Об этом заявил глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг на внутреннем совещании компании. Также платформа добавилааналогичные для соцсети Х функции опросов и картинки формата GIF.

По словам господина Цукерберга, он уже давно думал, что должно существовать более позитивное приложение для публичных дискуссий с количеством в миллиард человек, предполагая, что Threads сможет достичь такой планки. Результата в 100 млн пользователей приложение достигло за пять дней с момента запуска, однако затем последовало снижение аудитории почти в пять раз. В Meta не бросили сервис и продолжают его регулярно обновлять.

В компании анонсировали возможность делать опросы и публиковать GIF-изображения прямо из редактора постов. В опросах можно предоставить три или четыре варианта ответов, также будет таймер, который в реальном времени покажет, сколько осталось времени для возможности проголосовать. В момент окончания опроса приложение пришлет уведомление. Чтобы увидеть результат опроса, нужно в нем проголосовать. При отправке GIF-изображений приложение сначала покажет самые популярные варианты, после чего можно будет провести поиск по картинкам.

Евгений Федуненко