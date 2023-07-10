Число пользователей Threads выросло до 100 млн человек

Социальная сеть Threads от корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) сумела за пять дней с момента запуска набрать 100 млн пользователей. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на онлайн-трекер.

Threads привлекла 2 млн пользователей за два часа, 5 млн — за четыре часа и 10 млн — за сутки. Далее количество пользователей соцсети выросло до 30 млн, а спустя два дня после запуска в Threads было зарегистрировано 70 млн аккаунтов. Глава Meta Марк Цукерберг тогда заявил, что такой успех превзошел ожидания компании.

Threads является конкурентом популярной соцсети Twitter, у которой около 250 млн пользователей. Запуск Threads произошел в тот момент, когда Twitter подвергся критике за ограничение числа доступных для просмотра твитов и запрет просматривать твиты незарегистрированным пользователям.

Бизнес занимает пока выжидательную позицию в отношении Threads, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сомнительное соцсетство».

Евгений Федуненко