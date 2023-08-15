Аудитория Threads рухнула в пять раз после стартового всплеска интереса

Количество активных пользователей социальной сети Threads от компании Meta (объявлена в РФ экстремистской и запрещена) сократилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями середины июля. Об этом сообщает Les Echos со ссылкой на данные аналитической компании Similarweb, которая оценивает аудиторию, пользующуюся устройствами на базе Android.

По данным Similarweb, 7 июля, на следующий день после запуска, активное количество пользователей Threads составляло 49,3 млн человек. А ровно через месяц аудитория приложения составила всего 10,3 млн, что на 79% меньше пикового показателя. Кроме того, пользователи стали проводить в соцсети значительно меньше времени — всего 3 минуты в день против 14 минут в начале июля. Притом что в США этот показатель на пике достигал 21 минуты в день.

Эти данные свидетельствуют о том, что новый продукт компании Марка Цукерберга пока не может конкурировать с X (бывшая Twitter). Для сравнения: количество ежедневно активных пользователей X стабильно превышает 100 млн человек, которые в среднем проводят в социальной сети около 25 минут в день.

Ранее сообщалось, что российские пользователи также довольно быстро охладели к новинке: средняя суточная аудитория Threads в России спустя несколько дней после запуска достигла около 100 тыс. человек, но затем упала в два-три раза, подсчитали в Mediascope.

Кирилл Сарханянц