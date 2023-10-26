Трамписты закрепляются в Конгрессе

Члены Палаты представителей Конгресса США с четвертой попытки определились со спикером. Третий по значимости государственный пост в стране занял республиканец Майк Джонсон. Он считается убежденным сторонником экс-президента Дональда Трампа, претендующего на возвращение в Белый дом в 2024 году. Господин Трамп уверен, что Майк Джонсон отлично справится со своими новыми обязанностями. При этом итоги голосования — неприятная новость для сторонников дальнейшего оказания Вашингтоном помощи Киеву: господин Джонсон не раз голосовал против законопроектов, касающихся финансовой поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание Майка Джонсона (справа) на третий по значимости пост в США завершило период «междувластия» в Конгрессе (слева теперь уже бывший «временный спикер» Палаты представителей Патрик Макгенри)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Избрание Майка Джонсона (справа) на третий по значимости пост в США завершило период «междувластия» в Конгрессе (слева теперь уже бывший «временный спикер» Палаты представителей Патрик Макгенри)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Палата представителей после многократных попыток и выхода авторитетных кандидатов из игры все-таки выбрала своего 56-го спикера. Им стал Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, который до ухода в политику почти 20 лет занимался конституционным правом. За политика проголосовало 220 законодателей — все присутствовавшие в зале республиканцы. 209 голосов было отдано за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса. Таким образом, завершились хаотичные три недели, которые парализовали нижнюю палату после отставки Кевина Маккарти (он был смещен с поста большинством голосов конгрессменов, подобное произошло впервые в истории Палаты представителей).

Сам господин Джонсон после своего выдвижения заявлял, что демократия «иногда бывает сложной», но теперь «республиканское большинство в Палате представителей едино». А после победы политик назвал итоги голосования «посланием остальному миру»:

«Все наблюдали за этой драмой уже несколько недель, мы усвоили много уроков, невзгоды делают нас сильнее. Мы хотим, чтобы наши союзники по всему миру знали, что этот законодательный орган снова в работе. Пусть враги свободы во всем мире услышат нас громко и ясно: Палата представителей снова в деле».

О том, что в палате появился новый кандидат на пост спикера, стало известно во вторник. Это была четвертая за три недели кандидатура. Ранее попытки предпринимали Стив Скализ и Джим Джордан, однако они не смогли заручиться необходимой поддержкой однопартийцев. Еще один кандидат, Том Эммер, ранее на этой неделе отказался от попыток добиться избрания.

По сравнению с предыдущими кандидатами у Майка Джонсона меньше всего опыта в управлении. По замечанию издания Punchbowl News, из-за отсутствия у него достаточных квалификаций для работы в палате на высшем уровне Стив Скализ в итоге может стать «серым кардиналом». Он считается республиканцем-центристом.

А вот господин Джонсон — убежденный трампист. В ноябре 2020 года, когда в США было объявлено о победе на президентских выборах Джо Байдена, он написал в соцсети Twitter (ныне называется X): «Я только что позвонил президенту Трампу, чтобы сказать следующее: "Оставайтесь сильным и продолжайте бороться, сэр! Страна зависит от вашей решимости. Мы должны воспользоваться всеми доступными средствами правовой защиты, чтобы восстановить доверие американцев к нашей избирательной системе"».

Комментируя новости о выдвижении своего единомышленника, Дональд Трамп сказал журналистам: «Я думаю, Майк Джонсон — потрясающий конгрессмен. Уважаемый всеми... У меня не было ни одного негативного отзыва о нем, он всем нравится, все уважают, и это то, что нам нужно».

А после объявления итогов голосования экс-президент США поставил себе в заслугу такой результат. «Вчера в это же время никто не знал Майка, потом мы высказались, и теперь он спикер Палаты представителей. Хочу поблагодарить за поддержку, которая была у меня, за поддержку, которая была у Майка»,— сказал господин Трамп. И добавил: «Он заставит нас всех гордиться».

Сам новый спикер, выступая со своей первой речью, пообещал, что «будет бороться каждый день». И добавил: «В глубине души я искренне верю, что лучшие дни Америки еще впереди». Для этого, впрочем, предстоит сделать немало. Так, до конца 17 ноября Конгрессу необходимо согласовать федеральный бюджет, иначе правительство будет ждать шатдаун. Согласование параметров бюджета станет для Майка Джонсона боевым крещением.

Первоочередной и безотлагательной задачей господин Джонсон назвал принятие резолюции о поддержке Израиля.

«Крупнейший союзник нашей страны на Ближнем Востоке под атакой. Первый законопроект, который я собираюсь вынести на обсуждение, будет в поддержку нашего дорогого друга Израиля»,— отметил политик.

А вот по поводу американской поддержки на другом направлении — украинском — такой инициативности ожидать, похоже, не стоит. Сайт «Республиканцы за Украину» приводит следующую статистику: в ходе шести голосований, касавшихся поддержки Киева, господин Джонсон лишь раз проголосовал за оказание ей помощи. Кроме того, как сообщается на сайте, он выступал с «антиукраинскими заявлениями». В частности, в мае 2022 года политик заявил: «Мы не должны без должного надзора за тем, куда пойдут деньги, отправлять еще $40 млрд за рубеж (на Украину.— “Ъ”), когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами».

Между тем в Киеве уже выразили надежду на продуктивное сотрудничество. «Поздравляю Майка Джонсона с избранием. Будем рады принять вас у себя в Украине»,— написал в соцсети X спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко