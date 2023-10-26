ЦАХАЛ сообщил о проведении танкового рейда на севере Газы

Ночью сегодня, 26 октября, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершили танковый рейд на севере сектора Газа в рамках «подготовки к следующим этапам боевых действий». По окончании операции войска покинули территорию анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Утверждается, что в ходе рейда израильская армия обнаружила и атаковала террористов, уничтожила террористическую инфраструктуру и противотанковые опорные пункты, а также провела работу по подготовке поля боя.

Вчера, 25 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа, не уточнив, когда конкретно она начнется. По его словам, решение о наземной операции было принято командованием единогласно.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить начало наземной операции, чтобы попытаться безопасно вывезти из сектора Газа заложников. 22 октября Минобороны Израиля прогнозировало, что наземная операция в секторе Газа может продлиться три месяца. Израильская армия анонсировала операцию 19 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Эрдни Кагалтынов