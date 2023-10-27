Минпромторг: на авиастроение в 2024–2026 годах выделят около 108 млрд рублей

На авиастроение и комплексную поддержку авиаотрасли в 2024–2026 годах потратят 107,9 млрд руб., сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Анна Панина. В ходе слушаний в Совфеде она рассказала, что министерство подготовило предложения в проект бюджета по финансированию госпрограммы «Развитие авиационной промышленности».

Программа была утверждена еще в 2014 году, срок ее реализации продлен до 2030 года. «Поставлена задача достичь к 2030 году в парке крупнейших авиаперевозчиков доли самолетов и вертолетов, произведенных в России, не менее 50 и 90 процентов соответственно»,— уточнила госпожа Панина (цитата по «РИА Новости»).

Как добавила Анна Панина, к 2026 году планируется нарастить выпуск российских самолетов, в том числе МС-21, Sukhoi Superjet, Ту-214, самолета малой авиации ЛМС-901 «Байкал». Главный акцент ставят на импортозамещении основных узлов и агрегатов, сказала она.

Как сообщал «Ъ», поставки региональных Ил-114, которые с 2023 года должны были заменить устаревшие Ан-24, переносятся на конец 2025 года из-за остановки летных испытаний и сертификационных работ с двигателем после катастрофы в Кубинке в 2021 году. Источники «Ъ» в отрасли ожидали смещения сроков и по другим гражданским авиапроектам, в частности SJ-100.

Подробности — в материале «Ъ» «Ил-114 не полетит до 2025 года».

Лаура Кеффер