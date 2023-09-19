Ил-114 не полетит до 2025 года

Как стало известно “Ъ”, поставки региональных Ил-114, которые с 2023 года должны были заменить устаревшие Ан-24, переносятся на конец 2025 года из-за остановки летных испытаний и сертификационных работ с двигателем после катастрофы в Кубинке в 2021 году. Вертолеты Ми-38 со сходным мотором ТВ7-117 будут поставлены не ранее 2026 года с учетом роста загрузки «ОДК-Климов» по гособоронзаказу. Часть собеседников “Ъ” в отрасли ожидают официального смещения сроков и по другим гражданским авиационным проектам, в частности SJ-100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сроки поставок региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 и вертолетов Ми-38 переносятся на конец 2025 года из-проблем с двигателем ТВ7-117, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился “Ъ”.

ГТЛК в декабре 2020 года заказала у ПАО «Ил» первые три Ил-114-300 за 4,3 млрд руб. с поставкой до 31 октября 2023 года. Их планировалось передать в лизинг Вологодскому авиапредприятию, а еще 19 бортов (с началом поставок также в 2023 году) — «Авроре». Твердых контрактов не было.

Однако Ил-114-300 пока так и не сертифицирован: 17 августа 2021 года в ходе тренировочного полета разбился опытный экземпляр военно-транспортного Ил-112В, оснащенного теми же турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ производства «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). В опубликованной в июне 2022 года комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года говорилось, что поставки Ил-114 запланированы с 2023 года. Сейчас поставки первых двух ВС в программе отмечены на 2024 год. В январе Росавиация выдала «ОДК-Климов» сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01.

В проекте постановления, подготовленном Минтрансом, отмечается, что в связи с крушением опытного экземпляра Ил-112В разработчик самолета не имеет возможности проводить сертификацию Ил-114-300. В результате работы были остановлены примерно на два года, «Ил» получил заключение о форс-мажоре. В этой связи «необходимо перенести поставку самолетов на 2025 год». По данным источников “Ъ” в Минтрансе и авиапроме, поставка ожидается не ранее 2026 года. Источник “Ъ” в «Ростехе» утверждает, что речь может идти о 2024–2025 годах. В Минпромторге, ГТЛК, «Ростехе», ОАК и ОДК “Ъ” не ответили.

Помимо самолетов перенос сроков коснется двух вертолетов Ми-38 по договору, заключенному в декабре 2020 года,— поставка будет сдвинута с 2023 года на 31 декабря 2025 года. Изменения объясняются «значительным увеличением заданий государственного оборонного заказа», высокой загрузкой производственных мощностей «ОДК-Климов» и большим объемом работ по импортозамещению комплектующих.

Также «ОДК-Климов» сменит комплектацию 10 вертолетов Ми-8 (из контракта в 14 штук), поскольку производит недостаточно двигателей ТВ3-117МВ с возможностью продления ресурса. Поэтому производитель предлагает оснастить их теми же двигателями с аналогичным ресурсом, но без возможности его продления. Изменения продиктованы тем, что все силы брошены на исполнение гособоронзаказа, который сегодня является безусловным приоритетом, подтвердил собеседник “Ъ” в «Ростехе», подчеркнув, что «все участники сделки все понимают».

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что санкции и рост гособоронзаказа сказываются на «всех проектах гражданского самолетостроения», что делает возможным переносы сроков и по другим типам ВС. Так, ряд источников “Ъ” в отрасли считают, что срок получения SJ-100 «Аэрофлотом» будет сдвинут на 2024 год (см. “Ъ” от 13 сентября).

Очевидно, что гособоронзаказ сегодня обладает наиболее высоким приоритетом, поэтому риски переноса поставок гражданской продукции существуют, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «ОДК-Климов» является головным предприятием по поставке двигателей ВК-2500 (ставится на Ми-8 и Ка-52), «чрезвычайно востребованного сегодня мотора», добавляет он. Но в таких программах, как SJ-100 или МС-21, конкуренция с ГОЗ у производителей ниже из-за иного распределения загрузки производственных мощностей.

Тем не менее Олег Пантелеев считает, что двигатель ТВ7-117 остается в числе приоритетов предприятия и «проект в любом случае будет реализован». Другое дело, что число заказов на Ми-38 и Ил-114-300 «пока не слишком велико», а объемы производства ВК-2500 нужно было увеличивать «еще вчера».

Айгуль Абдуллина