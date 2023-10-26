Советник Орбана: часть выделенных Киеву денег оказалась в «коррупционных каналах»

Власти Венгрии предложили Евросоюзу (ЕС) проработать новую стратегию в отношении Украины и только после решать, какая ей нужна финансовая помощь, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его словам, часть выделенных Киеву денег оказалась в «коррупционных каналах».

Как пояснил господин Орбан, стратегия Запада «заключалась в том, что украинцы сражаются, мы их поддерживаем, в результате мы побеждаем, русские проигрывают, Путин терпит неудачу». «Но сегодня всем стало ясно, что эта стратегия не работает. Так что нужна новая стратегия… Венгрия предлагает Совету ЕС провести стратегические дебаты о том, какой она должна быть. По нашему мнению, эта стратегия должна основываться на прекращении огня и мирных переговорах»,— написал советник премьера на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По мнению Балажа Орбана, предложение Еврокомиссии по внесению поправок в бюджет ЕС для дополнительной поддержки Украины несерьезное, и «свидетельствует о серьезном недостатке лидерства и стратегическом вакууме». «К сожалению, недавно стало известно, что часть отправленных Украине денег попала не в нужное место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия того, что с дополнительными средствами такого не произойдет?» — добавил господин Орбан, не приведя подробностей.

Венгрия блокирует пакет помощи Украине в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год, а на этой неделе Будапешт также наложил вето на предоставление Киеву €500 млн из Европейского фонда мира. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что пока нет достаточных оснований для одобрения дополнительной финансовой помощи Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Лаура Кеффер