Орбан пригрозил заблокировать €50 млрд для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока нет достаточных оснований для одобрения дополнительной финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Если таких обоснований не появится, Венгрия выступит против одобрения нового пакета, сказал господин Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«За нынешними предложениями отсутствуют серьезные профессиональные и политические аргументы. Дать больше денег не получится, мы откажемся от этого»,— сказал премьер-министр журналистам во время первого дня саммита ЕС в Брюсселе (цитата по сайту Index.hu).

Господин Орбан также выступил против выделения €15 млрд на обеспечение миграционной реформы ЕС. Согласно регламенту, без единогласного решения всех государств--членов ЕС поправки в бюджет внесены не будут.

Саммит проходит в Брюсселе с 26 по 27 октября. На нем лидеры ЕС обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку Украины, долгосрочный бюджет Евросоюза, миграцию и внешнюю политику.

Александра Горошилова