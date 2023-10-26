Орбан пригрозил заблокировать €50 млрд для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока нет достаточных оснований для одобрения дополнительной финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Если таких обоснований не появится, Венгрия выступит против одобрения нового пакета, сказал господин Орбан.
Виктор Орбан
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«За нынешними предложениями отсутствуют серьезные профессиональные и политические аргументы. Дать больше денег не получится, мы откажемся от этого»,— сказал премьер-министр журналистам во время первого дня саммита ЕС в Брюсселе (цитата по сайту Index.hu).
Господин Орбан также выступил против выделения €15 млрд на обеспечение миграционной реформы ЕС. Согласно регламенту, без единогласного решения всех государств--членов ЕС поправки в бюджет внесены не будут.
Саммит проходит в Брюсселе с 26 по 27 октября. На нем лидеры ЕС обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку Украины, долгосрочный бюджет Евросоюза, миграцию и внешнюю политику.