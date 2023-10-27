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Коммерсантъ FM
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Россияне стали бояться по-мирному

На смену военным страхам пришли экономические и культурные

Главным источником страхов россиян в третьем квартале 2023 года безоговорочно стали вражеские беспилотники. К такому выводу пришли авторы очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС», подготовленного одноименной коммуникационной компанией. Однако в целом вторая половина года началась спокойнее, чем закончилась первая, а на смену военным страхам пришли экономические и даже культурные, констатируют эксперты. Например, отсутствие на киноэкранах «Барби» и «Оппенгеймера» тревожило пользователей соцсетей сильнее, чем слухи о новой волне мобилизации.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В июле—сентябре суммарный индекс тревожности, связанный с атаками дронов, составил 811,1 медиаюнга (применяемая в исследовании единица воспроизводства тревоги). Это почти в три раза больше, чем у ближайшего страха, вызванного падением рубля (273,2 медиаюнга), а также больше, чем индекс всех остальных зафиксированных экспертами страхов, вместе взятых (713,7 медиаюнга).

Напомним, КРОС ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей (отношение «соцмедиаиндекса» к «медиаиндексу»).

Боязнь дронов пришла на смену более широкому страху перед диверсиями, который доминировал во втором квартале (см. “Ъ” от 24 июля).

«Само слово "беспилотники" стало для граждан синонимом угрозы и опасности»,— отмечают авторы исследования.

По их данным, сильнее всего россиян в третьем квартале встревожили атаки на Крымский мост 17 июля (использовались надводные беспилотники), нежилые здания в столице 24 июля, небоскребы в «Москва-Сити» 30 июля и 1 августа, а также налет сразу на семь регионов 30 августа.

Помимо дронов и падения рубля, в десятку главных причин для тревоги вошли рост цен на бензин (69,1 медиаюнга), сложности с поездками в Европу (66,3), ситуация в гражданской авиации (62,3), утрата позиций в космосе (60,6), электросамокатчики (59,8), слухи о мобилизации (59), подорожание такси (34,8) и отсутствие в прокате голливудского кино — «Барби» и «Оппенгеймера» (28,7).

При этом в целом третий квартал оказался для россиян гораздо более спокойным, чем второй. По данным КРОС, общий уровень тревожности упал почти в два раза.

«Летний период стал "разгрузочным" для общества»,— говорится в исследовании. В подтверждение этого тезиса авторы приводят высокий уровень «приживаемости» тревог, находящихся на периферии медийной повестки,— провала миссии «Луна-25» и запрета на прокат голливудских новинок. По данным КРОС, в соцсетях эти темы обсуждались в полтора раза активнее, чем в СМИ: по индексу «приживаемости» они обошли даже слухи о новой волне мобилизации, которые распространялись на фоне ужесточения ответственности за неявку в военкомат, увеличения призывного возраста и публикации фейковых распоряжений властей.

Что тревожило россиян во втором квартале

«В третьем квартале не было сильных триггеров тревожностей, таких как события 23–24 июня (мятеж ЧВК "Вагнер".— “Ъ”). Общество пребывало в достаточно спокойном состоянии,— объясняет директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.— Да, были инциденты с беспилотниками, но к ним постепенно привыкли. На этом фоне в топе оказались опасения по поводам, которые были скорее на периферии повестки мейнстримовых медиа. Для кого-то более важна была экономика (падение рубля, рост цен на бензин), для кого-то — культура (ситуация с кино), для кого-то — тема престижа страны (космос). Такая "локализация" тревожностей — показатель того, что разные страты в обществе живут своими заботами и сильных, объединяющих всех тревог фактически не было». Схожую картину можно было наблюдать в 2021 году, добавляет директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян: «Возможно, российское общество отчасти возвращается к балансу ожиданий и тревог, который фиксировался на выходе из ковида».

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров согласен с тем, что в третьем квартале россияне были спокойнее, чем во втором. «Апрель—июнь — это было время разрекламированного украинского "контрнаступа" (контрнаступления.— “Ъ”), массированных атак беспилотников по Москве и другим городам, мятежа Пригожина. В третьем квартале стало понятно, что "контрнаступ" провалился, что беспилотники — это неприятно, но не смертельно, что мятеж не состоялся. Сугубо военная и политическая обеспокоенность существенно снизилась. На ее место пришли экономические тревоги, спусковым крючком для которых стало резкое падение рубля»,— объясняет социолог.

Андрей Прах

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