Минюст уполномочил изучить

В Российском федеральном центре судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте РФ приступили к подготовке экспертов по «политологическим исследованиям информационных материалов». Их навыки планируется использовать в процессах, связанных с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также, где фигурируют НКО, выполняющие функции иностранного агента. Политологи надеются, что инициатива Минюста поможет впредь не допустить использования ненаучных исследований, как это было с «деструктологической» экспертизой в резонансном деле драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что Минюст начал подготовку экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов, сообщил в ходе прошедшей в Новосибирске научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ» заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз Георгий Омельянюк. Такая экспертиза, отметил он, будет проводиться в судебных разбирательствах, где фигурируют НКО, выполняющие функции иностранного агента, в процессах о распространении экстремистских и террористических материалов, а также в делах, связанных с нарушением избирательного процесса.

В частности, подчеркнул господин Омельянюк, такие специалисты смогут зафиксировать факт осуществления фигурантом политической деятельности: «Зачастую организация декларирует, что не занимается такой деятельностью, а по факту реально ее осуществляет».

Согласно ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», судебная экспертиза может быть назначена на основании определения суда, постановления судьи, а также лица, производящего дознание, и следователя. Такие исследования в уголовных делах могут проводиться как государственными экспертами, так и представителями специализированных НКО.

Господин Омельянюк считает, что экспертиза, включенная в апреле этого года в перечень государственных судебных экспертиз, которые проводятся исключительно в учреждениях Минюста, станет «эффективным средством противодействия проведению информационной войны». «Она будет полезна при определении степени участия НКО или юридического лица в формировании негативного общественного мнения о мерах госполитики, деятельности госорганов и государственных должностных лиц,— конкретизировал чиновник.— Также в формировании правового нигилизма, манипулировании общественным сознанием и формировании агрессивной политической культуры».

До 2023 года судебно-политологические экспертизы в большинстве случаев выполнялись работниками образовательных учреждений и частных судебных экспертных организаций, подчеркивают в РФЦСЭ, при этом процедура подтверждения компетенций выполняющих их специалистов регламентирована не была. Кроме того, в делах, связанных с экстремизмом и терроризмом, профессиональных знаний экспертов-лингвистов и психологов бывает недостаточно.

Широкий общественный резонанс, напомним, вызвала недавняя коллизия с экспертной оценкой в деле режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма.

В основу уголовного дела в их отношении легла «деструктологическая судебная экспертиза» спектакля «Финист Ясный Сокол». Эксперты, директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева и заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев нашли в постановке героизацию ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России». РФЦСЭ изучил «деструктологическую экспертизу» и признал ее ненаучной.

Адвокат Сергей Бадамшин, который является защитником Светланы Петрийчук, заявил “Ъ”, что экспертизы, с которыми он сталкивался в профессиональной практике, порой не отвечают «ни критериям современной политологической науки, ни законодательству о государственной экспертной деятельности, как было в деле активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко (осуждена по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России.— “Ъ”)». «Будет ли таким критериям отвечать экспертиза РФЦСЭ, сказать нельзя. Остается лишь ждать готовый продукт»,— резюмировал он.

«Часто низкий профессионализм подобных экспертиз отмечают обе стороны процесса,— поддержал политолог Владимир Шемякин.— Минюст в рамках судебно-экспертной реформы планирует введение лицензирования негосударственных экспертных организаций, экзамен для негосударственных экспертов. Начало подготовки экспертов-политологов по программе дополнительного образования — один из шагов в этом направлении. Будем надеяться, что в результате профессионализм и объективность политологических экспертиз возрастут».

Запрос на новую экспертизу в России есть, поскольку и в СМИ, и в интернете публикуются сообщения, «доступные широкому кругу читателей, часть которых требует профессиональной оценки», заявил политолог Александр Асафов.

«Можно тенденциозно оценивать любое высказывание, придавая ему черты экстремистского, уголовно наказуемого высказывания, как это было в случае с экспертизой на основе той же деструктологии, которая не основывается на методах, подкрепленных фундаментальным знанием»,— полагает он. Господин Асафов уверен, что в этой сфере необходимо прийти к очевидным, понятным и специализированным критериям. «Запрос есть и в поле признания иностранными агентами, поскольку с ними история тоже недостаточно прозрачная,— продолжает политолог.— Уверен, что в этой сфере возникнет и пространство описания, изучения и обучения, из которого мы будем получать квалифицированную оценку».

Эмилия Габдуллина; Валерий Лавский, Новосибирск