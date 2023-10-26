Песков: Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Владимир Путин не приедет на открытие выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. По словам пресс-секретаря, президент «так или иначе» посмотрит экспозицию.

«На открытие не приедет, но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же,— это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтоб ее посмотреть. Там гигантский труд»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Проведение международной выставки-форума «Россия» было утверждено указом Владимира Путина от 29 марта. Мероприятие будет проходить с 4 ноября по 12 апреля. На сайте выставки говорится, что проведение форума направлено на демонстрацию главных достижений России в различных отраслях экономики — каждый регион представит на ней свои экспозиции.

По данным «Ъ», выставка на ВДНХ рассматривается как «одна из ключевых агитационных линий в кампании основного кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Господин Путин пока не заявлял о намерении участвовать в кампании. По словам осведомленного собеседника «Ъ», президент, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». 12 сентября Владимир Путин заявил, что объявит о том, пойдет ли на новый срок, только после назначения даты выборов Советом федерации. Решение о дате выборов Совет федерации должен принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общение с народом успрямилось к выборам».