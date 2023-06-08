Общение с народом успрямилось к выборам

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре, говорит иcточник “Ъ” в администрации президента. Впрочем, пока это предварительные планы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точных сроков проведения прямой линии нет. Если она придется на конец года, то неминуемо окажется вписанной в контекст предстоящих президентских выборов как сеанс общения с избирателями, хотя президент едва ли выберет эту трибуну для заявления о своем участии в выборах, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По сведениям “Ъ”, прямую линию президента России Владимира Путина предварительно планируют провести в ноябре-декабре этого года. По словам осведомленного источника, близкого к администрации президента, изначально предполагалось, что она пройдет раньше, возможно, даже этим летом. Но пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит, говорит собеседник “Ъ”. «Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре»,— объясняет источник в администрации президента. По его словам, выбор такого временного промежутка связан с ситуацией в зоне специальной военной операции. Лучше дождаться определенности с ситуацией на фронте, объясняет собеседник “Ъ”. По его словам, желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, потому что проводить его уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

Президентские выборы должны быть официально назначены как раз в декабре этого года. Сами они должны по закону пройти 17 марта 2024 года. А их назначение Советом федерации должно состояться в период с 8 по 17 декабря. Как ранее сообщал “Ъ”, в Кремле уже идет подготовка к предстоящему голосованию по выборам главы государства. Региональные кампании этого года рассматриваются внутриполитическим блоком Кремля как последний тест перед ним. Одной из ключевых агитационных линий в кампании основного кандидата от власти, по словам источников “Ъ”, должен стать принцип «было-стало-будет». В рамках него с 4 ноября 2023 по 24 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия» — президент уже подписал указ о ее проведении.

Согласно документу, она проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ».

Пока президент России Владимир Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании. В прошлый раз он сделал это на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ 6 декабря 2017 года. Тогда выборы президента были официально назначены 15 декабря 2017 года. По словам осведомленного собеседника “Ъ”, в этот раз президент также, скорее всего, объявит о своем выдвижении уже после ноября.

Формат прямой линии проходит с 2001 года и представляет собой сеанс общения президента с обычными гражданами и лидерами общественного мнения. Россияне как заранее отправляют свои вопросы президенту, так и в некоторых случаях задают их в прямом эфире. В ходе прямой линии используется практика включения корреспондентов федеральных каналов из регионов, которые также помогают гражданам задавать свои вопросы с мест. В отличие от послания Федеральному собранию у президента нет где-либо закрепленной обязанности проводить прямую линию, однако для Владимира Путин такой формат фактически стал традиционным и ежегодным. Прямая линия проводилась даже с 2008 по 2012 год, когда Владимир Путин занимал должность премьер-министра. Если в начале прямая линия проводилась преимущественно в последние месяцы года, то с 2017 года ей стали отводить летнее время. В 2020 году, когда мир и Россия столкнулись с эпидемией коронавируса, прямая линия не проводилась: ее элементы просто были включены в большую пресс-конференцию Владимира Путина. Последний раз прямая линия прошла в 2021 году. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в этом году прямая линия состоится. В июне он пояснял, что к формату ведется «рутинная подготовка», так как это и с технической, и содержательной точки зрения очень сложное мероприятие, но не назвал сроков ее проведения. «Точных сроков проведения прямой линии нет. Мы их не анонсировали. Как только наступит ясность — сообщим»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ” о том, стоит ли ожидать прямую линию в декабре этого года.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин напоминает, что когда и как проводить публичные мероприятия, будь то оглашение послания, пресс-конференция или прямая линия, решает, безусловно, только сам президент, учитывая большое количество самых разных факторов: «Будет ли это ноябрь или декабрь — покажет время. Важно другое — прямая линия, если она будет в конце года, конечно, будет нести в себе контекст предстоящих выборов. Впрочем, любое программное выступление президента — а прямая линия именно к таким относится — всегда отражает системные тренды». По мнению господина Костина, тема очередных выборов президента России действительно все больше входит в повестку политической жизни России — «и, похоже, мира». Господин Костин также отмечает, что прямая линия — это достаточно гибкий формат и дает достаточно возможностей для сигналов базовым группам поддержки: «Ведь в отличие от той же большой пресс-конференции, по сути, это прямое общение с народом». По словам политолога Владимира Шемякина, прямая линия входит в выстроенную администрацией президента систему традиционных мероприятий, позволяющих президенту в нужное ему время выступить на широкую аудиторию с развернутым изложением своей позиции. «Среди таких мероприятий и Петербургский и Восточный экономические форумы, прямая линия, пресс-конференция, послание президента Федеральному собранию»,— перечисляет эксперт, добавляя, что в рамках президентской избирательной кампании существуют еще встречи с доверенными лицами. Господин Шемякин сомневается, что прямая линия будет использована Владимиром Путиным для сообщения о своем выдвижении на выборы. Для сообщения о старте президентской кампании часто используют менее официальные форматы, например встречи с трудовыми коллективами, жителями, рассказывает он: «Не удивлюсь, если на сей раз это будет на встрече с военнослужащими или жителями новых регионов».

Андрей Винокуров