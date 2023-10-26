«Роскосмос» рассчитывает к 2036 году развернуть более 2 тыс. новых спутников

Предприятия «Роскосмоса» готовят запуск конвейерного производства спутников. Это позволит к 2036 году нарастить объемы российских спутников до 2 тыс., говорится в материалах к совещанию президента Владимира Путина в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Реализация этих и других мероприятий позволит к 2036 году развернуть на различных орбитах более двух тысяч новых космических аппаратов разных типов»,— говорится в материалах (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что с 7 сентября на красноярском предприятии «Решетнёв» производят спутники для передачи данных «Марафон-IoT» в рамках проекта «Сфера». Планируется производить несколько спутников в неделю и в дальнейшем использовать этот опыт для масштабирования производства.

Также на предприятии НПО Лавочкина разрабатывают проект массового производства малых космических аппаратов. Входящий в его состав Ярославский радиозавод переходит на конвейерное производство унифицированной аппаратуры для новых космических аппаратов.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» сообщил о необходимости увеличить количество российских космических аппаратов на орбите минимум до 1–2 тыс. к 2030 году. На июнь 2023 года на орбите располагалось 225 российских спутников. Для достижения поставленной гендиректором задачи необходимо выпускать к 2025 году по 250 спутников в год, а к 2030-му — один аппарат в день.

Александра Горошилова