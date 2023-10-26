Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иракского беженца Момика депортируют из Швеции за сожжения Корана

Миграционные власти Швеции решили аннулировать вид на жительство и депортировать из страны беженца из Ирака Салвана Момика, который с июля по сентябрь провел четыре акции с сожжением Корана. Согласно решению, Салван Момик в ближайшее время должен будет выбрать страну для депортации.

«Решение приняли 25 октября. Это означает, что его статус (беженца.— "Ъ") и вид на жительство будут аннулированы и он будет депортирован»,— сказал телеканалу TV4 представитель миграционного управления страны Еспер Тенгрут. По его словам, депортация связана с предоставлением ложной информации о необходимости предоставления убежища. Помимо высылки из страны Салвану Момику запретят возвращаться на территорию Швеции на пять лет.

В миграционном управлении иракскому беженцу дали время на получение вида на жительство другой страны, поскольку в Ираке Салван Момика «рискует подвергнуться пыткам». Однако господин Момика сообщил, что не собирается покидать Швецию и подаст апелляцию на решение миграционного управления.

С июня по сентябрь Салван Момика провел на территории Швеции четыре акции с сожжением Корана. Ирак в ответ на это разорвал дипломатические отношения со Швецией и выслал посла из Багдада. В апреле Административный суд страны отменил запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...