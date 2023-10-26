Иракского беженца Момика депортируют из Швеции за сожжения Корана

Миграционные власти Швеции решили аннулировать вид на жительство и депортировать из страны беженца из Ирака Салвана Момика, который с июля по сентябрь провел четыре акции с сожжением Корана. Согласно решению, Салван Момик в ближайшее время должен будет выбрать страну для депортации.

«Решение приняли 25 октября. Это означает, что его статус (беженца.— "Ъ") и вид на жительство будут аннулированы и он будет депортирован»,— сказал телеканалу TV4 представитель миграционного управления страны Еспер Тенгрут. По его словам, депортация связана с предоставлением ложной информации о необходимости предоставления убежища. Помимо высылки из страны Салвану Момику запретят возвращаться на территорию Швеции на пять лет.

В миграционном управлении иракскому беженцу дали время на получение вида на жительство другой страны, поскольку в Ираке Салван Момика «рискует подвергнуться пыткам». Однако господин Момика сообщил, что не собирается покидать Швецию и подаст апелляцию на решение миграционного управления.

С июня по сентябрь Салван Момика провел на территории Швеции четыре акции с сожжением Корана. Ирак в ответ на это разорвал дипломатические отношения со Швецией и выслал посла из Багдада. В апреле Административный суд страны отменил запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран.

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Петр Бузлаев