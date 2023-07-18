Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дизтопливо нашло теплые места

Российский экспорт сменил Европу на Азию и Южную Америку

Как стало известно “Ъ”, экспорт дизтоплива из России в первом полугодии, несмотря на эмбарго ЕС и потолок цен, вырос на 11% в годовом выражении. Крупнейшим покупателем стала Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия, вырвавшаяся в июле на чистое второе место. РФ также активно осваивает поставки в Африку, на которую уже приходится более 20% экспорта. Аналитики отмечают, что экспорт дизтоплива, несмотря на предоставляемые дисконты, выгоднее для российских нефтекомпаний, чем экспорт нефти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании увеличили морской экспорт дизтоплива и газойля за первое полугодие 2023 года почти на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, в среднем до 1,055 млн баррелей в сутки, или около 26,16 млн тонн, свидетельствуют данные Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”. В первом полугодии прошлого года на страны ЕС, Великобританию и Норвегию приходилось 77% таких поставок, тогда как в 2023 году их доля составила порядка 9%. РФ до введения санкций за начало боевых действий на Украине была основным экспортером дизтоплива в Европу.

После запуска в феврале 2023 года потолка цен и эмбарго ЕС и G7 на российские нефтепродукты большинство европейских стран перестали покупать топливо у РФ. Для дизтоплива и бензина предельная цена была установлена на уровне $100 за баррель, при превышении которой санкции запрещали страховым компаниям, судовладельцам, брокерам предоставлять услуги для сделок с российской нефтью. Из-за ограничений поставок в Европу российские нефтекомпании столкнулись с удорожанием и сложностями в логистике, а также вынуждены были предлагать скидки для привлечения новых потребителей.

В результате РФ пришлось перенаправить большую часть объемов топлива на другие рынки. И если в первом полугодии прошлого года крупнейшими импортерами российского дизтоплива были Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Польша, то в этом году их сменили более экзотические направления. Наиболее крупным покупателем российского дизтоплива в первом полугодии с долей 30% стала Турция, хотя за аналогичный период прошлого года ее доля в закупках составляла лишь 8%. При этом около 11% экспорта пришлось на Саудовскую Аравию и Бразилию, порядка 4% — на Марокко, Тунис, Египет, Ливию и ОАЭ, чуть меньше 3% — на Гану.

Последние 20 лет российский рынок дизтоплива в большей степени был ориентирован на экспорт, отмечает Виктор Катона из Kpler: идея заключалась в том, что Европа на протяжении следующих десятков лет будет нетто-импортером этого вида топлива, а РФ — крупнейшим поставщиком. Однако ситуация изменилась, поскольку после введения потолка РФ пришлось находить новые рынки, например, в Турции, Бразилии (с июля это уже второй по величине экспортный рынок для российского топлива), напоминает господин Катона. По его словам, с 5 февраля после начала применения потолка цен предельная скидка на российское дизтопливо колебалась в диапазоне около $150–200 за тонну, то есть примерно $20 за баррель. При этом в последние недели крэк-спреды на дизтопливо (разница между ценой топлива и нефти для его производства) оценивались в аналогичную величину. В результате, добавляет эксперт, для российских экспортеров продажа дизтоплива как минимум на $10 за баррель выгоднее с учетом всех затрат, чем продажа нефти, поэтому нефтекомпаниям логично увеличивать поставки топлива за рубеж.

Экспорт дизтоплива растет в июне—июле благодаря завершению весенних ремонтов НПЗ и увеличению выработки дизтоплива на российских заводах, отмечает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Кроме того, замечает он, ставки фрахта и дисконты на продукт российского происхождения снизились в последнее время, что повышает привлекательность экспорта. По мнению эксперта, подорожание дизтоплива на внешних рынках и ослабление рубля также поддерживают экспорт дизтоплива из России.

Дмитрий Козлов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...