Дизтопливо нашло теплые места

Как стало известно “Ъ”, экспорт дизтоплива из России в первом полугодии, несмотря на эмбарго ЕС и потолок цен, вырос на 11% в годовом выражении. Крупнейшим покупателем стала Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия, вырвавшаяся в июле на чистое второе место. РФ также активно осваивает поставки в Африку, на которую уже приходится более 20% экспорта. Аналитики отмечают, что экспорт дизтоплива, несмотря на предоставляемые дисконты, выгоднее для российских нефтекомпаний, чем экспорт нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании увеличили морской экспорт дизтоплива и газойля за первое полугодие 2023 года почти на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, в среднем до 1,055 млн баррелей в сутки, или около 26,16 млн тонн, свидетельствуют данные Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”. В первом полугодии прошлого года на страны ЕС, Великобританию и Норвегию приходилось 77% таких поставок, тогда как в 2023 году их доля составила порядка 9%. РФ до введения санкций за начало боевых действий на Украине была основным экспортером дизтоплива в Европу.

После запуска в феврале 2023 года потолка цен и эмбарго ЕС и G7 на российские нефтепродукты большинство европейских стран перестали покупать топливо у РФ. Для дизтоплива и бензина предельная цена была установлена на уровне $100 за баррель, при превышении которой санкции запрещали страховым компаниям, судовладельцам, брокерам предоставлять услуги для сделок с российской нефтью. Из-за ограничений поставок в Европу российские нефтекомпании столкнулись с удорожанием и сложностями в логистике, а также вынуждены были предлагать скидки для привлечения новых потребителей.

В результате РФ пришлось перенаправить большую часть объемов топлива на другие рынки. И если в первом полугодии прошлого года крупнейшими импортерами российского дизтоплива были Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Польша, то в этом году их сменили более экзотические направления. Наиболее крупным покупателем российского дизтоплива в первом полугодии с долей 30% стала Турция, хотя за аналогичный период прошлого года ее доля в закупках составляла лишь 8%. При этом около 11% экспорта пришлось на Саудовскую Аравию и Бразилию, порядка 4% — на Марокко, Тунис, Египет, Ливию и ОАЭ, чуть меньше 3% — на Гану.

Последние 20 лет российский рынок дизтоплива в большей степени был ориентирован на экспорт, отмечает Виктор Катона из Kpler: идея заключалась в том, что Европа на протяжении следующих десятков лет будет нетто-импортером этого вида топлива, а РФ — крупнейшим поставщиком. Однако ситуация изменилась, поскольку после введения потолка РФ пришлось находить новые рынки, например, в Турции, Бразилии (с июля это уже второй по величине экспортный рынок для российского топлива), напоминает господин Катона. По его словам, с 5 февраля после начала применения потолка цен предельная скидка на российское дизтопливо колебалась в диапазоне около $150–200 за тонну, то есть примерно $20 за баррель. При этом в последние недели крэк-спреды на дизтопливо (разница между ценой топлива и нефти для его производства) оценивались в аналогичную величину. В результате, добавляет эксперт, для российских экспортеров продажа дизтоплива как минимум на $10 за баррель выгоднее с учетом всех затрат, чем продажа нефти, поэтому нефтекомпаниям логично увеличивать поставки топлива за рубеж.

Экспорт дизтоплива растет в июне—июле благодаря завершению весенних ремонтов НПЗ и увеличению выработки дизтоплива на российских заводах, отмечает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Кроме того, замечает он, ставки фрахта и дисконты на продукт российского происхождения снизились в последнее время, что повышает привлекательность экспорта. По мнению эксперта, подорожание дизтоплива на внешних рынках и ослабление рубля также поддерживают экспорт дизтоплива из России.

Дмитрий Козлов