Утомленные спросом

Резкие шаги правительства по закрытию экспорта топлива, а также готовность властей пересмотреть свое прежнее решение по сокращению топливных субсидий к середине октября остудили топливный рынок. Оптовые цены снижаются, розничные — стабилизируются, а маржа АЗС может выйти в плюс в ближайшие недели. “Ъ” разбирался в том, как кризис стал возможен, а также насколько принятые меры устойчивы в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Начавшийся летом топливный кризис неожиданно стал наиболее острым за последние годы, впервые в современной истории заставив власти перейти от угроз ограничения экспорта нефтепродуктов к его реальному запрету. К тому моменту, как в правительстве пошли на эти беспрецедентные меры, чреватые рисками для нефтепереработки, оптовые цены на бензин и дизтопливо вдвое превысили показатели начала года, а розничные цены росли существенно выше инфляции (см. инфографику).

Причиной кризиса в Минэнерго называют рыночную конъюнктуру (см. интервью). Собеседники “Ъ” в компаниях видят триггером решение Минфина сократить демпферные выплаты НПЗ, которые представляют собой субсидии за поставки топлива на внутренний рынок по ценам более низким, чем равнодоходная цена экспорта (экспортная альтернатива). Решение концептуально принималось в апреле на фоне проблем с наполнением бюджета, однако реально вступило в силу с сентября, когда за счет ослабления рубля и роста цен на нефть бюджетные проблемы и так решились, а рынок нефтепродуктов остался незащищенным.

Кроме того, рынок в 2023 году ожидал затяжных ремонтов НПЗ из-за того, что ЕС в прошлом году ввел санкции на поставку оборудования и технологий. Наконец, спрос на топливо этим летом, видимо, вырос на фоне активизации внутреннего туризма и перевозок в новые регионы. Так, в «Евротрансе» (управляет АЗС «Трасса») отмечают рост потребления бензина к 2022 году: «В целом на рынке европейской части России объем продаж вырос на несколько процентов». Совокупность этих факторов привела к тому, что на протяжении последних месяцев стоимость топлива на бирже непрерывно росла и достигла исторического пика в сентябре: 70 тыс. руб. за тонну АИ-92 и 76 тыс. руб. за тонну АИ-95.

Дестабилизация топливного рынка в России вызвана комплексом факторов, считает собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли. Глобальные причины — рост котировок нефтепродуктов при одновременном росте курса доллара. Локальные причины — логистические сложности при железнодорожной транспортировке нефтепродуктов в ряд регионов России, сезонное увеличение спроса, длительные ремонты на некоторых НПЗ.

Возвращение блудного демпфера

Правительство с июня начало обсуждать меры, которые могли бы сдержать рост биржевых котировок топлива, однако до самого последнего времени ограничивалось словесными интервенциями. Так, обсуждались лицензирование и квотирование экспорта, а также заградительная экспортная пошлина, но ничего из этого не было реализовано. Вместо этого 21 сентября правительство неожиданно — впервые в современной истории — ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, что очень быстро привело к снижению биржевых котировок примерно на 20%. Уже к началу октября стало понятно, что НПЗ европейской части страны грозит скорое затоваривание по дизтопливу, поскольку хранилища «Транснефти» были практически заполнены. Над отраслью нависла угроза сокращения переработки. Тогда 6 октября правительство сняло ограничения на экспорт дизтоплива, но только по трубопроводам. Для бензина ограничения сохранились, и когда они будут сняты, неясно.

Одновременно власти решили отказаться от сокращения демпфера вдвое и восстановить его задним числом с 1 октября. Поскольку в сентябре НПЗ не получили демпфер вообще (в том числе урезанный) из-за того, что оптовые цены слишком сильно выросли, образовалась «экономия» в размере 150 млрд руб. По оценкам собеседников “Ъ”, восстановление демпфера обойдется бюджету в октябре—декабре в 300–350 млрд руб. (при курсе доллара в 100 руб. и Urals $76–83 за баррель). Большая часть этой суммы (260–320 млрд руб.) будет автоматически компенсирована за счет роста НДПИ на нефть из-за изменения коэффициента (Кабдт) в формуле демпфера. В результате дополнительные расходы бюджета не столь велики — порядка 10 млрд руб. в месяц. Вероятно, поэтому 11 октября вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что НДПИ на нефть дополнительно увеличиваться не будет. Однако замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что ожидает «комплексное решение с механизмами компенсации выпадающих доходов», вероятно имея в виду финансирование демпфера в 2024 году.

По оценке «Петромаркета», по итогам октября демпфер по бензину составит 32,6 тыс. руб. за тонну, по дизтопливу — 31,4 тыс. руб. за тонну. Корректировка демпфера решила на данный момент проблемы рынка, считают в «Петромаркете»: «Даже в условиях запрета на экспорт поставки топлива на внутренний рынок стали выгоднее поставок на экспорт». Так, на 6 октября в среднем по стране премия внутреннего рынка к экспортной альтернативе с учетом выплат по демпферу составляла 10,3 тыс. руб. за тонну для АИ-92 и 10,4 тыс. руб. для летнего дизтоплива, тогда как на 29 сентября вместо премии был дисконт: 23,5 тыс. руб. за тонну для АИ-92 и 32 тыс. руб. за тонну дизтоплива.

Один из собеседников “Ъ” потенциально видит необходимость в увеличении демпфера по крайней мере для бензина, чтобы устранять дисбаланс между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Кроме того, по его мнению, можно пересмотреть постоянный рост акцизов на бензин и дизельное топливо, что позволит увеличить рентабельность участников рынка при неизменной цене на заправках.

Оптом дороже

В результате кризиса в наиболее уязвимом положении оказались независимые АЗС, которые из-за роста оптовых цен вынуждены были нести убытки от продаж топлива либо повышать цены намного быстрее, чем заправки крупных нефтекомпаний. В ряде случаев это приводило и к снижению отпуска топлива. «Со своих нефтезаводов крупные нефтекомпании продавали топливо дорого в адрес независимых, а сами держали низкие цены на заправках,— отмечает глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.— Независимые же вынуждены были держать более высокие цены, чтобы хоть что-то заработать».

Приняв меры по ограничению экспорта, регуляторы сразу потребовали от АЗС снизить цены. Согласно протоколу совещания у Александра Новака, нефтекомпаниям было рекомендовано держать цены на АЗС на уровне 21 сентября. По мнению господина Чарабураева, для независимых сетей снижение цен за «дорогой товар» обернулось бы дополнительными убытками, а «купленное сегодня (более дешевое.— “Ъ”) топливо прибудет только через полтора-два месяца». Тем не менее многие независимые АЗС пошли на корректировку ценников. Глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко заявил, что после вмешательства регулятора и возврата демпфера цены на топливо на АЗС региона снижаются в диапазоне 0,5–1 руб. за литр. «К октябрю цены должны еще снизиться, если ситуация на бирже не изменится. Однако те цены, которые есть сейчас, далеки от уровня, который был летом до повышения, и им нужно еще упасть на 5–7%, разница цен на топливо у частных АЗС и крупных нефтекомпаний составляет 3–4 руб.»,— сообщил он. «Любимая топливная компания» (ООО «Трейд Проект» — филиал «Липецк») сообщила, что 5 октября снизила стоимость бензина на 2 руб., дизтоплива — на 3 руб. Рост цен на заправках региональных операторов в Краснодарском крае был отмечен с начала августа, сейчас цены снижаются, сообщил территориальный менеджер сектора реализации топлива сети АЗС PNB Николай Ковальчук: «В ближайшее время мы рассчитываем вернуться к тому уровню, который был до всплеска цен».

Как сообщили “Ъ” представители нескольких крупных операторов АЗС Крыма и Севастополя, на полуострове цены на топливо, вероятно, начнут снижаться со следующей недели и сравняются с материковыми (по Южному округу) в течение нескольких месяцев. Акционер «Евротранса» Сергей Алексеенков заявил, что компания создала необходимые топливные запасы, продажи топлива на АЗС под брендом «Трасса» осуществляются с необходимой степенью рентабельности: «У нас объемы продаж не упали, если не считать сезонного падения на 4–5% (сентябрь к августу), а к прошлому сентябрю даже выросли».

Чистая маржа торговли топлива на АЗС пока находится в отрицательной зоне, отмечают в «Петромаркете»: на 6 октября в среднем по стране она составляет минус 4 руб. за литр АИ-92 и минус 2 руб. за литр летнего дизтоплива. Но по мере текущего стремительного падения мелкооптовых цен маржа АЗС в ближайшие недели может выйти в положительную зону.

Дмитрий Козлов; Лолита Белова, Новосибирск; Сергей Толмачев, Воронеж; Юлия Рыбина, Махачкала; Анна Перова, Краснодар; Александр Дремлюгин, Симферополь