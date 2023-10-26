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Коммерсантъ FM
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Хоть тушкой, хоть экспортом

Повлияют ли ограничения зарубежных продаж на российские цены курятины

Предложение Минсельхоза ограничить экспорт мяса птицы на полгода для стабилизации цен в РФ может затронуть поставки тушки бройлера, которые приносят производителям около $50 млн выручки. Участники рынка также видят риски утраты компаниями позиций в зарубежной рознице и считают инициативу тревожным сигналом для других производителей мяса. При этом к серьезному снижению цен на мясо птицы в РФ экспортные ограничения привести в принципе не способны.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Введение ограничения экспорта мяса птицы только на тушки бройлера сроком на полгода может затронуть поставки продукции стоимостью около $50 млн (4,67 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу), подсчитали в «Яков и партнеры». Как отмечают аналитики, из всего экспорта мяса птицы в 350 тыс. тонн в год на тушку бройлера приходится около 50 тыс. тонн, средняя цена продукции — около $2 за 1 кг.

О планах ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца из России на полгода Минсельхоз сообщил 26 октября. Соответствующий правовой акт, текст которого пока не опубликован, должен быть принят в декабре.

Необходимость мер в Минсельхозе объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца на 25,3% и 24% год к году соответственно, что там связывают со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости на фоне высокого курса доллара.

Это повышает привлекательность экспорта и создает угрозу продовольственной безопасности РФ, а ограничения должны сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит, указал Минсельхоз.

В среду на рост цен на мясо птицы в ходе совещания с членами правительства обратил внимание президент РФ Владимир Путин. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил он у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр пояснял, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, на 22 октября оптовая стоимость тушки бройлера в центре была 210 руб. за 1 кг против около 215 руб. за 1 кг неделей ранее. Стоимость филе в оптовом звене оставалась на уровне 385 руб. за 1 кг.

В Минсельхозе на вопрос о позициях, которые могут подпасть под ограничения, не ответили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что мера может затронуть тушку бройлера, возможно, окорочка. По его словам, в основном эта продукция поставляется в Саудовскую Аравию и ближнее зарубежье.

Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко также отмечает, что ограничения, вероятнее всего, затронут востребованные на внутреннем рынке позиции, прежде всего тушку бройлера и грудку. В январе—сентябре на тушку бройлера в общем экспорте мяса птицы пришлось около 38 тыс. тонн, из которых треть поставлялась в страны ЕАЭС, приводит она данные Emeat. Но, отмечает госпожа Снитко, распространение ограничений на экспорт в ЕАЭС менее вероятно.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что обсуждаются и ограничения на экспорт индейки.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в первую очередь от ограничений могут пострадать ГАП «Ресурс» и группа «Черкизово». ГАП «Ресурс» сообщала об увеличении экспорта мяса птицы в 2022 году на 15%, до 144 тыс. тонн, называя среди ключевых партнеров Саудовскую Аравию. Экспорт «Черкизово» вырос на 25%, до более чем 100 тыс. тонн. В портфеле групп также есть бренды мяса птицы для иностранных рынков — Urussa и Dajajti соответственно. В ГАП «Ресурс» и «Черкизово» отказались от комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркивает, что обсуждение любых ограничений экспорта мяса птицы требует тщательного анализа структуры поставок и последствий для внутреннего рынка и экспортеров. По его словам, запрет на вывоз невостребованных в РФ субпродуктов вынудит производителей продавать их по низкой цене или перерабатывать в мясокостную муку, искать и учесть недополученные доходы в ценах. Для ряда зарубежных рынков также выпускаются тушки по 0,9–1 кг, не пользующиеся спросом в России, и при ограничении экспорта такие позиции можно продавать только на производство дешевого сырья, уйдя из иностранной сетевой розницы, добавляет эксперт.

Сети фастфуда жалуются на дефицит мяса курицы

Как отмечает Дарья Снитко, хотя производство мяса птицы по Росстату в организациях год к году сокращается с июля, по итогам января—сентября оно остается выше прошлогоднего — 4,82 млн против 4,81 млн тонн. Проблема нехватки персонала для разделки сыграла роль в росте цен, но на рынке не видно перепроизводства тушки, а растущая из-за удорожания импорта и увеличения оплаты труда себестоимость сдерживается за счет огромного предложения зерна на внутреннем рынке, говорит госпожа Снитко.

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк указывает, что на экспорт в производстве мяса птицы приходится 5–7%, потому ограничения могут привести к некоторому росту предложения и сказаться на динамике цен в РФ в краткосрочной перспективе, но, скорее всего, эффект окажется ограниченным. Сергей Юшин говорит, что в среднесрочной перспективе результат даст только стимулирование производства, для чего инвесторов нужно заверить в отсутствии рисков затоваривания рынка. Инициатива выглядит скорее тревожным сигналом для производителей других видов мяса, в частности свинины, указывает он.

Анатолий Костырев

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