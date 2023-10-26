Хоть тушкой, хоть экспортом

Предложение Минсельхоза ограничить экспорт мяса птицы на полгода для стабилизации цен в РФ может затронуть поставки тушки бройлера, которые приносят производителям около $50 млн выручки. Участники рынка также видят риски утраты компаниями позиций в зарубежной рознице и считают инициативу тревожным сигналом для других производителей мяса. При этом к серьезному снижению цен на мясо птицы в РФ экспортные ограничения привести в принципе не способны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Введение ограничения экспорта мяса птицы только на тушки бройлера сроком на полгода может затронуть поставки продукции стоимостью около $50 млн (4,67 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу), подсчитали в «Яков и партнеры». Как отмечают аналитики, из всего экспорта мяса птицы в 350 тыс. тонн в год на тушку бройлера приходится около 50 тыс. тонн, средняя цена продукции — около $2 за 1 кг.

О планах ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца из России на полгода Минсельхоз сообщил 26 октября. Соответствующий правовой акт, текст которого пока не опубликован, должен быть принят в декабре.

Необходимость мер в Минсельхозе объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца на 25,3% и 24% год к году соответственно, что там связывают со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости на фоне высокого курса доллара.

Это повышает привлекательность экспорта и создает угрозу продовольственной безопасности РФ, а ограничения должны сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит, указал Минсельхоз.

В среду на рост цен на мясо птицы в ходе совещания с членами правительства обратил внимание президент РФ Владимир Путин. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил он у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр пояснял, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, на 22 октября оптовая стоимость тушки бройлера в центре была 210 руб. за 1 кг против около 215 руб. за 1 кг неделей ранее. Стоимость филе в оптовом звене оставалась на уровне 385 руб. за 1 кг.

В Минсельхозе на вопрос о позициях, которые могут подпасть под ограничения, не ответили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что мера может затронуть тушку бройлера, возможно, окорочка. По его словам, в основном эта продукция поставляется в Саудовскую Аравию и ближнее зарубежье.

Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко также отмечает, что ограничения, вероятнее всего, затронут востребованные на внутреннем рынке позиции, прежде всего тушку бройлера и грудку. В январе—сентябре на тушку бройлера в общем экспорте мяса птицы пришлось около 38 тыс. тонн, из которых треть поставлялась в страны ЕАЭС, приводит она данные Emeat. Но, отмечает госпожа Снитко, распространение ограничений на экспорт в ЕАЭС менее вероятно.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что обсуждаются и ограничения на экспорт индейки.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в первую очередь от ограничений могут пострадать ГАП «Ресурс» и группа «Черкизово». ГАП «Ресурс» сообщала об увеличении экспорта мяса птицы в 2022 году на 15%, до 144 тыс. тонн, называя среди ключевых партнеров Саудовскую Аравию. Экспорт «Черкизово» вырос на 25%, до более чем 100 тыс. тонн. В портфеле групп также есть бренды мяса птицы для иностранных рынков — Urussa и Dajajti соответственно. В ГАП «Ресурс» и «Черкизово» отказались от комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркивает, что обсуждение любых ограничений экспорта мяса птицы требует тщательного анализа структуры поставок и последствий для внутреннего рынка и экспортеров. По его словам, запрет на вывоз невостребованных в РФ субпродуктов вынудит производителей продавать их по низкой цене или перерабатывать в мясокостную муку, искать и учесть недополученные доходы в ценах. Для ряда зарубежных рынков также выпускаются тушки по 0,9–1 кг, не пользующиеся спросом в России, и при ограничении экспорта такие позиции можно продавать только на производство дешевого сырья, уйдя из иностранной сетевой розницы, добавляет эксперт.

Как отмечает Дарья Снитко, хотя производство мяса птицы по Росстату в организациях год к году сокращается с июля, по итогам января—сентября оно остается выше прошлогоднего — 4,82 млн против 4,81 млн тонн. Проблема нехватки персонала для разделки сыграла роль в росте цен, но на рынке не видно перепроизводства тушки, а растущая из-за удорожания импорта и увеличения оплаты труда себестоимость сдерживается за счет огромного предложения зерна на внутреннем рынке, говорит госпожа Снитко.

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк указывает, что на экспорт в производстве мяса птицы приходится 5–7%, потому ограничения могут привести к некоторому росту предложения и сказаться на динамике цен в РФ в краткосрочной перспективе, но, скорее всего, эффект окажется ограниченным. Сергей Юшин говорит, что в среднесрочной перспективе результат даст только стимулирование производства, для чего инвесторов нужно заверить в отсутствии рисков затоваривания рынка. Инициатива выглядит скорее тревожным сигналом для производителей других видов мяса, в частности свинины, указывает он.

Анатолий Костырев