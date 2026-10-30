Мэр Новокубанска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, в 2022 году между администрацией Новокубанского городского поселения и коммерческой компанией был заключен договор аренды участка для размещения объектов дорожного сервиса. На самом деле на участке был построен бетонный завод. В 2025 году арендатор участка обратился к мэру Александру Минину за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, который по документам числился как станция технического обслуживания автомобилей. Чиновнику было известно, что вместо СТО на участке построен бетонный завод, но он внес ложные сведения в документы и согласовал ввод объекта в эксплуатацию. В результате арендатор участка смог незаконно приобрести его в собственность, ссылаясь на наличие несуществующего объекта сервиса.