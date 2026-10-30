Мэр Новокубанска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
В Краснодарском крае следователь задержал главу города Новокубанска, подозреваемого в должностных преступлениях, сообщает краевое следственное управление СКР. Мэр Новокубанска Александр Минин стал фигурантом дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями с нанесением ущерба муниципалитету на сумму 12 млн руб.
По данным следствия, в 2022 году между администрацией Новокубанского городского поселения и коммерческой компанией был заключен договор аренды участка для размещения объектов дорожного сервиса. На самом деле на участке был построен бетонный завод. В 2025 году арендатор участка обратился к мэру Александру Минину за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, который по документам числился как станция технического обслуживания автомобилей. Чиновнику было известно, что вместо СТО на участке построен бетонный завод, но он внес ложные сведения в документы и согласовал ввод объекта в эксплуатацию. В результате арендатор участка смог незаконно приобрести его в собственность, ссылаясь на наличие несуществующего объекта сервиса.
В феврале 2026 года депутаты городского совета Новокубанска признали работу Александра Минина неудовлетворительной в связи с многочисленными проблемами в городском хозяйстве. Мэр города ушел в длительный отпуск, но объявлять о сложении полномочий не стал.