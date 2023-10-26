Детскую городскую больницу на Авангардной улице построят за 7,6 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга определили подрядчика для строительства здания ГБУЗ «Детская городская больница №1» на Авангардной улице в Красносельском районе города. Контракт на сумму 7,6 млрд рублей будет подписан с ООО «БалтИнвестСтрой», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в здании планируется разместить детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек. На первом этаже помимо вестибюля и приемного отделения разместят блок лучевой диагностики, блок дезинфекции, пост для охранников. Со второго по шестой этажи расположатся отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение патологии беременности, послеродовое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, операционный блок, родовой блок с операционными помещениями.

Все работы должны быть выполнены до 4 декабря 2026 года.

«Ъ-СПб» писал, что подрядчика для строительства больницы пришлось искать вновь, поскольку ранее один из участников предыдущего конкурса подал жалобу.

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