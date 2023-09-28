В Петербурге вновь ищут подрядчика на строительство больницы после жалобы

На сайте госзакупок появился конкурс по поиску подрядчика для завершения строительства ГБУЗ «Детская городская больница №1» на Авангардной улице в Санкт-Петербурге. Его вновь разместили после того, как ООО «ГК Континент» подало жалобу.

На завершение возведения объекта, согласно содержанию новой закупки, потратят 7,6 млрд рублей. В медучреждении высотой в шесть этажей будет находиться центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения, который вмещает 250 коек. Исполнитель должен завершить работы по контракту до 4 декабря 2026 года.

В прошлый раз на строительство больницы выделили почти 5,5 млрд рублей. В качестве подрядчика была выбрана компания «Балтинвестстрой», однако ООО «ГК Континент» подало жалобу на определение исполнителя, в дальнейшей она была отозвана. С того момента новый контракт не был заключен.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге компанию «СТС» определили в качестве подрядчика, который отремонтирует газопровод под Невой за 1,4 млрд рублей.

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