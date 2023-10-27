Пхукет с пересадкой в суде

Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам при обращении в суд из-за аннулированных «Аэрофлотом» билетов на рейс Екатеринбург — Пхукет (Таиланд). Авиакомпания уведомила некоторых покупателей о том, что они приобрели билеты по минимальной цене из-за технического сбоя и по этой причине их билеты были аннулированы. Взамен им предложили 30-процентную скидку на покупку следующих билетов. Часть туристов собирается подавать коллективный иск. По мнению юристов, если сбой произошел по вине авиакомпании, то суд может встать на сторону потребителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доступность Пхукета оказалась для уральцев иллюзорной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Доступность Пхукета оказалась для уральцев иллюзорной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Информация о том, что некоторые, уже купленные билеты авиакомпании «Аэрофлот» на остров Пхукет, внезапно аннулировали, стала распространяться с 21 октября в социальных сетях. По словам пострадавших покупателей, им пришло сообщение от авиакомпании, в котором говорилось следующее: «к сожалению, по техническим причинам 19 октября по указанному направлению вам был некорректно оформлен билет. Наши специалисты устранили несоответствие, но просим с пониманием отнестись к тому, что мы были вынуждены аннулировать бронирование, произведем возврат денежных средств».

Аннулированные билеты в Таиланд клиенты приобрели по невысокой для данного направления цене. Так, одна из туристок рассказала «Ъ-Урал», что приобрела билет в обе стороны за 24,8 тыс. руб. Другие клиенты рассказывали о покупке билетов в тропическую страну по еще более низкой стоимости. Сейчас, согласно данным сайта «Аэрофлота», билет из Екатеринбурга на Пхукет в начале ноября обойдется в 48 тыс. руб.

В качестве компенсации авиакомпания предложила клиентам 30-процентную скидку на покупку нового билета. С таким предложением согласились не все туристы. В Telegram они создали канал, где уже больше 1 тыс. участников, отдельно завели чат, где обсуждают подготовку иска в суд Екатеринбурга (в чате более 80 участников). Среди клиентов распространяется бланк претензии к авиакомпании.

«На данном этапе у пострадавших два варианта. Первый — компенсация разницы стоимости билетов (между аннулированными и купленными заново), а также компенсация невозвратных денег за отели, аренду автомобилей. Второй — требовать выполнения перевозки (у кого вылет в следующем году), т.к. если вылет в ноябре–декабре, до этого времени суд не успеет принять решение»,— рассказала «Ъ-Урал» одна из клиенток.

К ситуации подключились Уральская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор. Так, в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. «Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг»,—пояснили в Роспотребнадзоре, указав на то, что аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд РФ.

В Роспотребнадзоре отметили, что региональным управлениям дано поручение «подробно консультировать» пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. «Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших»,— сообщили в ведомстве.

Как уточнили «Ъ-Урал» в свердловском управлении, пока к ним обратились только двое пострадавших.

«Наши специалисты по защите прав потребителей планируют предложить авиакомпании в добровольном порядке решить вопрос с потребителями. Если от авиакомпании поступит отказ, тогда потребителям будет оказана помощь в судебной защите»,— сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Получить официальный комментарий от «Аэрофлота» на момент публикации материала не удалось: в пресс-службе заявили, что запрос «Ъ-Урал» находится на рассмотрении.

Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин считает, что решение авиаперевозчика является грубым нарушением прав потребителей. «И судебная практика, которая сформирована в последние годы рассмотрения аналогичных споров, и положения нового обзора Верховного Суда РФ по спорам о защите прав потребителей — однозначно дают мне основание считать, что судебные дела имеют все шансы на победу потребителей и приведут к взысканию крупных компенсаций, неустоек и, конечно, возврату уплаченных денежных средств»,— рассказал он.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в подобных делах суд может запросить техэкспертизу. Например, если цена на сайте отражается некорректно в результате хакерского взлома, то тогда ответчик не несет ответственности. Но если цена установлена «в результате халатных действий» самого ответчика, тогда продать должны по указанной цене, пояснил юрист.

«Могу предположить, что сбой носит технический характер, и это крайне редкая ситуация, особенно для крупнейшей авиакомпании не только в стране, но и мире. К сожалению, такое бывает. От технических сбоев никто не застрахован»,— отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он напомнил, что самостоятельный путешественник не так хорошо защищен, как человек, который имеет на руках комплексный турпродукт.

Мария Игнатова