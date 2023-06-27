Бизнесмен пролетел с компенсацией

Совладелец екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» Игорь Заводовский не смог добиться возмещения многомиллионных убытков у «Аэрофлота» из-за отмены рейса с Сейшельских островов после начала специальной военной операции (СВО) в прошлом году. Тогда бизнесмен приобрел билеты для 60 человек, которые полетели на острова для празднования дня рождения бизнесмена, за 12 млн руб. Но обратно по ним гости вернуться не смогли, так как Росавиация приостановила перевозку пассажиров с территорий иностранных государств в Россию. Авиакомпания вернула бизнесмену деньги за обратные билеты, но он попытался взыскать с нее убытки — переплату за билеты, которые ему пришлось покупать на другие рейсы, чтобы улететь с островов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Заводовский встретил СВО на Сейшельских островах

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Игорь Заводовский встретил СВО на Сейшельских островах

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как следует из апелляционного определения Свердловского областного суда, в феврале 2022 года уральский бизнесмен Игорь Заводовский приобрел 60 билетов авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Республика Сейшельские Острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. По данным «Ъ-Урал», на Сейшелах бизнесмен праздновал свой день рождения (11 марта). За билеты и услуги агентства, занимающегося оформлением, бизнесмен заплатил 13,2 млн руб., из них 12,7 млн руб. — стоимость билетов. Позже два человека отказались лететь, а 58 — родственники и друзья бизнесмена — прилетели на острова.

После начала СВО России на Украине по рекомендации Росавиации с 6 марта российские авиакомпании, имеющие иностранные воздушные суда в лизинге, временно приостановили перевозку пассажиров и грузов за рубеж, а с 8 марта и из-за рубежа в Россию. Из-за этого «Аэрофлоту» пришлось отменить рейс с Сейшел и вернуть средства за обратные билеты — 6,8 млн руб. Как отметили в пресс-службе суда, компания бизнесмена «застряла на курорте». Чтобы вернуться в страну, Игорю Заводовскому пришлось купить 54 билета на другие рейсы за 9,3 млн руб. Из-за разницы в стоимости он понес убытки в размере 4,5 млн руб.

Бизнесмен решил вернуть деньги — подал иск в Кировский райсуд Екатеринбурга о взыскании убытков и штрафа (50% от присужденной суммы) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя к «Аэрофлоту». Сначала суд удовлетворил иск частично и взыскал с авиакомпании убытки — более 5 млн руб. и расходы по оплате госпошлины.

Ни авиакомпания, ни бизнесмен не согласились с таким решением и подали апелляцию. Истец настаивал на взыскании штрафа, а ответчик просил отменить решение полностью.

«Поскольку отмена авиарейса произошла не по вине перевозчика ПАО “Аэрофлот”, а в силу обстоятельств, не зависящих от него, заказчику в короткий срок произведен возврат уплаченных за авиаперевозку денежных сумм, оснований для удовлетворения исковых требований Заводовского о взыскании с ПАО “Аэрофлот” убытков у суда первой инстанции не имелось»,— говорится в определении суда.

Апелляция взыскала с авиакомпании штраф 500 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Но позже кассационный суд удовлетворил жалобу «Аэрофлота» и отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В материалах суда объясняется, что все воздушные суда, эксплуатируемые «Аэрофлотом» для выполнения международных рейсов, принадлежат лизингодателям (арендодателям) иностранных государств, входящих в перечень государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия. «Анализируя обстоятельства дела и оценивая их в совокупности с социально-политической ситуацией в стране в спорный период, судебная коллегия считает, что отмена рейса SU245 была обусловлена обстоятельствами, имеющими неустранимый характер, за которые не отвечает ни одна из сторон договора, принятием ограничительных мер иностранными государствами по политическим мотивам»,— указано в материалах суда.

Кассационный суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований у господина Заводовского о возмещении убытков у суда первой инстанции не имелось. Решение Кировского суда (удовлетворение иска на 5 млн руб. в пользу Игоря Заводовского) было отменено.

«Ввиду данных обстоятельств суды достаточно единодушно отказывают в любых требованиях к авиакомпаниям. Так же суды отказывают в требованиях к туроператорам», —прокомментировал управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Перспектив обжаловать данное решение суда господин Денисов не видит.

Адвокат коллегии адвокатов «Регионсервис» Дарья Балмашнова считает, что данное дело нельзя назвать практикообразующим. «Судебная практика складывается таким образом, что взыскание убытков с авиаперевозчиков за отмену рейсов в случае чрезвычайных обстоятельств не представляется возможным»,— пояснила она. По ее словам, учитывая введенные санкции против РФ и российских авиаперевозчиков со стороны США и стран ЕС, а также рекомендации Росавиации, «Аэрофлот» был вынужден прекратить выполнение международных перевозок. «Условием для возмещения убытков является нарушение права потерпевшего по вине ответчика, чего в данном случае не произошло в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы»,— считает она.

Мария Игнатова