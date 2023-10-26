Xiaomi представила новое семейство смартфонов Xiaomi 14

Компания Xiaomi в рамках презентации новых продуктов официально представила новое семейство смартфонов Xiaomi 14.

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Особенностью моделей Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro стали процессор и дисплей. Устройства стали первыми смартфонами на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, а также получили дисплей на основе светоизлучающего материала C8, разработанного компаниями Xiaomi и CSOT, с максимальной яркостью 3000 нит и плотностью до 422 пикселей на дюйм. Технология LTPO обеспечивает переменную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.

Версия Pro отличается 6,7-дюймовым дисплеем разрешением WQHD+ с конструкцией Allaround Liquid Display, при которой экран слегка изгибается вниз со всех четырех сторон и углов, обеспечивая постоянную кривизну. Также устройство имеет новое поколение керамического защитного стекла с повышенной по сравнению с предшественником прочностью. Смартфоны получили камеры с новым датчиком изображения Light Fusion 900 с линзам и технологиями Leica, а версия Pro имеет расширенные ручные настройки камеры для фотосъемки.

Xiaomi 14 оснащен портом USB 3.2 Gen1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, а у Xiaomi 14 Pro — разъем USB 3.2 10 Гбит/с. Объем аккумулятора с высокой плотностью энергии у базовой версии составляет 4610 мА•ч и поддерживает проводную зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт, а батарея Pro-версии на 4880 мА•ч работает с проводной зарядкой HyperCharge мощностью 120 Вт. Оба смартфона оснащены четырьмя микрофонами и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

На рынок новые устройства выйдут с операционной системой Xiaomi HyperOS, которую компания разрабатывала на протяжении семи последних лет. Новая операционная система появится на смартфонах, в устройствах «умного дома» и автомобилях от Xiaomi.