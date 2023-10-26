СКР показал задержание курьера, доставившего отравленный торт летчикам Армавира

Появилось видео задержания 33-летнего курьера, которого подозревают в попытке убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Кадры опубликовали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В октябре 2023 года уроженец Мелитополя Егор Семенов для убийства выпускников-летчиков организовал на банкет доставку алкоголя и торта, в которых содержался в токсических дозах медицинский препарат. Он не назвал отправителя и поспешил покинуть заведение, где проходил банкет. Его поведение участникам мероприятия показалось странным. Позже они обнаружили, что посылка отравлена. Информацию об этом подтвердили источники в силовых структурах.

Мужчину задержали и доставили к следователю СКР. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. В СКР в отношении курьера возбудили уголовное дело (по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ), его подозревают в попытке совершить теракт. Следователи СКР и сотрудники краевого управления ФСБ России установили его причастность к преступлению.

Татьяна Ручкина

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