СКР завел дело о теракте после попытки отравить летчиков-выпускников в Армавире

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении курьера, который доставил торт и виски с ядом на банкет выпускников военного авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

33-летнего жителя Мелитополя, проживающего с 2015 года на территории РФ, подозревают по п. «а» ч.3 ст.205 УК РФ. Следователи СКР и сотрудники краевого управления ФСБ России установили его причастность к преступлению. Он оперативно был задержан при силовой поддержке МВД России.

В октябре 2023 года мужчина для убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал на банкет доставку алкоголя и торта, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах. Он сообщил, что презент якобы от выпускника, который не смог приехать, но не назвал имя отправителя. Летчикам показалось подозрительным поведение курьера.

Источники в силовых ведомствах подтвердили «Ъ-Кубань», что доставленные летчикам Армавира торт и виски были отравлены. Всего на банкете находилось более 70 человек.

Мужчину доставили к следователю СКР. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. По изъятым вещам и предметам проведут судебные экспертизы, в том числе химическую, судебно-медицинскую, генетическую и прочие. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливаются очевидцы преступления, выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Ранее курьера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Он нецензурно выражался на улице и не реагировал на замечания.

Татьяна Ручкина

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