В доставленных летчикам Армавира торте и виски подтвердили наличие яда

Наличие яда в торте и виски, которые доставили на вечер встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ), подтвердилось. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили источники в силовых ведомствах.

21 октября в одном из ресторанов Армавира летчики отмечали 20-летие окончания училища. На банкет, где были 77 человек, курьер доставил 20-килограммовый торт с эмблемой училища и коробки виски Jameson якобы от одного из однокурсников, который не смог приехать. При этом имя отправителя курьер Егор Семенов не назвал и поспешил покинуть заведение.

Поведение мужчины показалось летчикам подозрительным, и они не стали пробовать торт, хотя к тому моменту уже успели его разрезать. В СМИ появилась информация, что торт и виски отравлены. Однако позже некоторые издания заявляли, что данные об этом не подтверждены.

Егор Семенов является уроженцем Мелитополя, в последнее время он проживал в Подмосковье. Ранее его арестовали на 15 суток, признав виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) после того, как он нецензурно выражался на улице и не реагировал на замечания. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к попытке отравления летчиков.

Татьяна Ручкина

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