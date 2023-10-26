В Петербурге предложили ввести льготу на парковку для авто на газомоторном топливе

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предложил освободить водителей транспорта на газомоторном топливе от платы за парковки, сообщили в региональном отделении партии.

Парламентарий принял участие в заседании рабочей группы при постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа. На ней обсудили популяризацию использования альтернативных источников топлива, которые наносят меньший вред экологии. Рябоконь отметил важность мер поддержки при переходе транспортных средств на природный газ и предложил дать водителям право на бесплатное пользование платными парковками Петербурга.

Петербургский депутат также предлагал перевести автомобили чиновников на «газ». Его подсчеты показывают, что благодаря такой смене экономия составит порядка 40%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный повысит предельный размер тарифа на пользование платной парковкой, но на реальной стоимости это не отразится.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте