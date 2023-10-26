Смольный повысит максимальный тариф за платные парковки

Смольный увеличит предельную часовую стоимость парковки в платной зоне. Соответствующий проект постановления опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы правительства Санкт-Петербурга. Максимальная цена увеличится в пределах 15 рублей. К повышению тарифов это не имеет отношения, а реальная стоимость парковки в 2024 году должна остаться без изменений, пояснили в комитете по транспорту.

Как следует из документа, Смольный установит максимальный размер платы за пользование парковочным местом в течение часа для легковых автомобилей (категория «B») на уровне 150,20 против 143,12 руб. в 2023 году, для мотоциклов, квадрациклов, мопедов и скутеров (категории «А» и «М») — 45,70 против 42,94 руб., для остальных категорий — 225,31 против 214,68 руб. Реальная стоимость парковочного места в настоящий момент составляет 100, 39 и 198 руб. в час соответственно.

«Мы обязаны ежегодно устанавливать максимальный размер платы за часовое пользование парковочным местом в зоне платной парковки. Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе петербургского комтранса. По их словам, этот показатель повышается ежегодно с 2015 года, а максимальный размер платы определяется исходя из установленного индекса потребительских цен, применяемого при формировании городского бюджета. В комитете уточнили, что в ближайшее время изменение тарифов не планируется.

С 1 сентября в зоне платной парковки в Петербурге заработала поминутная тарификация. Со второго часа стоимость парковки начинает высчитываться за каждую минуту. Так, для скутеров, мотоциклов и квадрациклов стоимость минуты составляет 65 копеек, для легковых автомобилей — 1,67 руб., для другого вида транспорта — 3,30 руб. При этом в Петербурге действуют льготные парковочные разрешения на парковку на территории районов для их жителей. Власти Петербурга заявляли, что до конца 2023 года подготовят законодательство, которое расширит список льготных категорий. Планируется, что туда войдут многодетные семьи, у которых четверо и более детей, Герои СССР, Герои России, Герои труда, граждане, которые имеют государственные награды, а также участники боевых действий на территории Украины.

В Петербурге система платных парковок была введена в 2014 году после реорганизации ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей» в «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Впервые такая зона появилась в центре города — на Невском и Лиговском проспекте, а также на набережной Фонтанки — в 2015 году. Расширять территорию с платными парковочными местами начали после 2020 года. Так, в зону включили улицу Рубинштейна, а также более чем по сто улиц в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Как планируют петербургские власти, с 1 ноября система платной парковки заработает и в Василеостровском районе. В зону войдут еще 118 улиц на 10 тыс. парковочных мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в СПбГУ обратились в комитет по транспорту, чтобы узнать о возможности получения льготных парковочных разрешений.

Полина Пучкова

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