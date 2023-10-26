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Коммерсантъ FM
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Текила кристаллизуется

Каковы планы завода «Кристалл» по выпуску напитка в России

Ликеро-водочный завод «Кристалл» первым в РФ начнет производить текилу. Для этого предприятие получило лицензию от правительства Мексики, рассказал СМИ его владелец Павел Победкин. По его словам, спиртное с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде так называемого балка. Это дистиллят, который потом разливают в других странах. «Кристалл» собирается запустить производство во втором квартале следующего года. Другие подробности пока неизвестны.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Будет ли это перспективно? Руководитель направления «Крепкий алкоголь» компании Fortwine Руслан Брагин считает, что сам факт таких договоренностей — большой шаг для рынка: «Привоз сюда специальных цистерн с материалом, разбавление до нужной крепости, розлив в Российской Федерации будет своего рода прорывом. Раньше в основном все привозили виски и купажировали здесь. Категория этого напитка сильно растет.

Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию

Категория текилы по сравнению с виски очень маленькая. Но в барах крупных городов она хорошо продается. Ритуал "лизни, опрокинь, кусни" до сих пор очень нравится потребителям. Скорее всего, цена будет достаточно гуманная и более доступная, чем у крупных производителей текилы, которые, кстати, все принадлежат крупным корпорациям.

Посмотрим, что получится, то есть надо смотреть на органолептику. Чтобы сделать какой-то потребный вкус напитка, нужен хороший технолог. Это не просто привезти и разбавить — тут есть технологические нюансы. Определенные перспективы у таких завозных текил в России есть».

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, которые приводит РБК, в России каждый год продается в среднем 2,5 млн л текилы. При этом реализация виски и джина находится на уровне 6-7 млн л. Сейчас некоторые зарубежные бренды напитка включены в список параллельного импорта. Это, например, Jose Cuervo, Patron и Sauza.

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Российская текила найдет своего потребителя, однако рассчитывать на то, что она будет намного дешевле зарубежной продукции, не стоит, считает гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов:

«Сам рынок текилы в России не очень большой, однако растущий. И уход с него крупных брендов, а мы знаем, что Olmeca занимала больше половины брендированного рынка текилы РФ, конечно, вызовет определенный интерес к так называемым ноунеймам или частным маркам крупных сетей, которые могут размещать заказы на калужском заводе "Кристалл". Возможно, это создаст привлекательное предложение на полке.

На сколько упали продажи текилы в России в 2022 году

Что касается стоимости, в ценообразовании крепких спиртных напитков большое значение имеют акциз и пошлина. Стоимость продукта, конечно, важна, но она составляет не более 25-30% для недорогих напитков от окончательной цены продукта на полке. Соответственно, даже если балк, который будет разливаться в Калуге, в итоге обойдется калужскому заводу дешевле, то разница в ценнике по сравнению с брендами, продолжающими поступать на наш рынок, будет не больше 200 руб. за бутылку».

Больше 10 лет назад Мексика зарегистрировала в России название «текила» как на кириллице, так и на латинице. Сейчас оно входит в число защищенных зарубежных наименований на основании места и региона происхождения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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