Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию

Посол Мексики в России Вильегас Мехиас заявил, что его страна заинтересована в увеличении поставок текилы в РФ за счет небольших производств, потому что крупные предприятия уже наладили поставки в другие страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я был бы рад увеличить это число (объем экспорта текилы в РФ.— "Ъ") на 200–300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию»,— сказал господин Мехиас в интервью «РИА Новости».

Посол считает, что увеличение поставок текилы — самый простой способ увеличить товарооборот между РФ и Мексикой. Кроме того, он отметил, что в российских ресторанах уже начинают «узнавать» другой напиток, производимый из агавы,— мескаль.

В 2022 году объемы продаж текилы в России упали в натуральном выражении на 19,7% по сравнению с 2021-м. В целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизилсяя на 36% год к году, до 62,46 млн л. В мае текущего года поставки в Россию прекратил дистрибутор текилы Olmeca — французская компания Pernod Ricard.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...