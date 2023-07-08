Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию

Посол Мексики в России Вильегас Мехиас заявил, что его страна заинтересована в увеличении поставок текилы в РФ за счет небольших производств, потому что крупные предприятия уже наладили поставки в другие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я был бы рад увеличить это число (объем экспорта текилы в РФ.— "Ъ") на 200–300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию»,— сказал господин Мехиас в интервью «РИА Новости».

Посол считает, что увеличение поставок текилы — самый простой способ увеличить товарооборот между РФ и Мексикой. Кроме того, он отметил, что в российских ресторанах уже начинают «узнавать» другой напиток, производимый из агавы,— мескаль.

В 2022 году объемы продаж текилы в России упали в натуральном выражении на 19,7% по сравнению с 2021-м. В целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизилсяя на 36% год к году, до 62,46 млн л. В мае текущего года поставки в Россию прекратил дистрибутор текилы Olmeca — французская компания Pernod Ricard.

Эрдни Кагалтынов