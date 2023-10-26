СПбГУ обратился в комтранс за льготами на парковку на Васильевском острове

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета обеспокоены введением платных парковок на Васильевском острове. В связи с этим руководство вуза обратилось в городской комитет по транспорту, чтобы узнать могут ли работники получить льготные разрешения на парковку.

На страницу виртуальной приемной университета поступило сразу несколько запросов с просьбой повлиять на ситуацию. Сотрудники, которые добираются до работы на автомобилях, обеспокоены тем, что за их парковку с 1 ноября придется платить 100 рублей в час, что ежедневно будет обходиться в 800 рублей (с учетом восьмичасового рабочего дня).

Проректор СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов указал, что в адрес главы комтранса Валентина Енокаева направлено обращение на предоставление информации о наличии или отсутствии возможности получения работниками вуза льготных разрешений на парковку в зонах платных парковок. Помимо этого, руководство решает вопрос о размещении на площадке центрального кампуса дополнительных машин сотрудников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить расширение зоны платных парковок на Васильевском острове.

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