«Яндекс» будет использовать главную страницу ya.ru для рассказа о своих сервисах

«Яндекс» планирует использовать свою главную страницу ya.ru в качестве канала для рассказа о своих сервисах. Об этом пресс-служба «Яндекса» сообщила «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас на странице ya.ru находится только строка поиска и точки входа в популярные сервисы компании.

В сентябре 2022 года «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами, в рамках которой вторая компания, в частности, получила сервис «Новости». 12 сентября начала действовать переадресация с сайта yandex.ru, который был главной страницей поисковика «Яндекс», на dzen.ru. Главная страница «Яндекса» теперь находится по адресу ya.ru. 8 декабря сайт «Дзен.Новости» был внесен в реестр новостных агрегаторов.

Эрдни Кагалтынов