«Дзен.Новости» внесли в реестр новостных агрегаторов

Сайт «Дзен.Новости» 8 декабря был внесен в реестр новостных агрегаторов. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода». В реестре также находятся «Рамблер/новости», «СМИ2» и «Новости@MailRu». В ноябре из него удалили «Яндекс.Новости».

В сентябре «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. По ее итогам «Яндекс» получил от VK сервис доставки еды Delivery Club взамен на платформы «Дзен» и «Новости». 12 сентября начала действовать переадресация с сайта yandex.ru, который был главной страницей поисковика «Яндекс», на dzen.ru. Главная страница «Яндекса» теперь находится по адресу ya.ru.

Лаура Кеффер