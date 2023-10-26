Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц

Министерство сельского хозяйства России предложило временно запретить экспорт ряда видов мяса птицы для сдерживания роста цен и недопущения дефицита на внутреннем рынке. Вступить в силу запрет может с декабря 2023 года. Также ведомство предлагает запретить экспорт куриных яиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как отмечается в подготовленном министерством проекте постановления правительства, запрет в случае его введения будет действовать на протяжении полугода. Экспорт каких именно видов мяса следует запретить, не уточняется.

Минсельхоз подчеркнул, что мясо птицы подорожало в России на 25,3% по сравнению с 2022 годом. В министерстве полагают, что это связано со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом ее себестоимости на фоне высокого курса доллара.

Кроме того, министерство для стабилизации цен предлагает запретить продавать за границу пищевые куриные яйца сроком на полгода, Минсельхоз уже вынес на обсуждение соответствующий проект правительственного постановления.

Накануне, 25 октября, президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания заявил, что с начала года цены на мясо птицы выросли более чем на 27%. По его словам, Минсельхозу необходимо закупать продукцию в дружественных странах для стабилизации цен. Глава ведомства Дмитрий Патрушев в ответ сообщил, что закупки уже ведутся, мясо покупается в Казахстане и Белоруссии.

24 октября господин Патрушев призвал принять меры, чтобы не допустить ускорения продовольственной инфляции в стране. По его словам, предприятия агропромышленного комплекса должны бесперебойно обеспечивать магазины качественной продукцией «по приемлемым ценам».

Александр Кислов