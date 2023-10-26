«Яндекс Карты» стали отображать разметку на дорогах и парковки

Сервис «Яндекс Карты» (MOEX: YNDX) внедрил в мобильных приложениях «Карты» и «Навигатор» высокодетализированную карту для водителей с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас подробная разметка есть на карте Москвы в пределах Третьего транспортного кольца. Также детально размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обновления видны и при подключении к CarPlay или Android Auto.

Как уточнила пресс-служба «Яндекса», чтобы увидеть новую карту, необходимо перейти на вкладку «Навигатора» или проложить путь на машине. Во время маршрута «Яндекс Карты» покажут рекомендуемую траекторию движения с учетом полос, чтобы водители могли вовремя перестроиться для поворота. Вдоль маршрута также в формате 3D будут видны здания, которые могут использоваться водителями как дополнительные ориентиры.

«Чтобы создать карту с подробной разметкой, мы использовали инструмент для репроецирования панорам. Он накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы, в результате чего мы получаем актуальное изображение дорог и автоматизируем процесс детализации карты», — рассказала руководитель продукта «Яндекс Карт» Ольга Бобкова. Всего, по ее словам, удалось оцифровать свыше 6 тыс. км дорог и нанести на них 140 разных видов разметки.

Кроме того, в сервисе обновилась камера, следующая вдоль маршрута. Теперь видно больше пути и дорожных событий впереди, включая ДТП и ремонтные работы. Ожидается, что в ближайшее время в сервис внедрят больше дорог Москвы, Санкт-Петербурга и остальных городов с подробной разметкой. Также отметят туннели, остановки, входы в подземные переходы и деревья.