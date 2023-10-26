Утром в заснеженном Воронеже образовались восьмибалльные пробки

Восьмибалльные пробки парализовали движение в Воронеже сегодня с 7 до 9 утра. Это следует из сообщений горожан в соцсетях со ссылкой на сервис «Яндекс Пробки». Образование заторов связывают с первым в этом году снегопадом, который обрушился на облцентр ночью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что в связи с угрозой гололедицы районные комбинаты благоустройства заранее обработали проезжую часть специальными реагентами. «К утру прогнозировалась и, собственно, наступила плюсовая температура. По погодным условиям погрузка и вывоз такой снежной каши невозможны — это как воду в решете носить. Ключевая задача комбинатов — очистка решеток ливнеприемников для ускорения отвода талых вод»,— рассказали в городской администрации.

Представители мэрии предупредили горожан о возможном падении деревьев и их ветвей в связи с налипанием мокрого снега. А также призвали автомобилистов, которые еще ездят на летней резине, выбирать соответствующий скоростной режим и манеру вождения. В Госавтоинспеции Воронежской области водителям посоветовали перейти на зимнюю резину.

Добавим, что синоптики также прогнозируют выпадение «небольшого снега» сегодня в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте