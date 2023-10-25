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«Яндекс Погода»: 26 октября в Черноземье будет преимущественно снежно

В четверг, 26 октября, в Черноземье ожидается преимущественно снежная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 0°…+9°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где прогнозируется небольшой дождь при температуре +9°. В Курской области также пройдет небольшой дождь, но воздух прогреется лишь до +3°.

В остальных регионах Черноземья выпадет небольшой снег, а температура ожидается от 0° до +1°.

Алина Морозова

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