Бречалов: подрядчик выйдет на противоаварийные работы в башне Ижмаша в ноябре

Противоаварийные работы на бывшем главном корпусе оружейного завода в Ижевске могут начаться в ноябре. В эфире в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что подрядчик выйдет на объект в следующем месяце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

«Сегодня на объекте рабочая группа провела производственное совещание с участием подрядчика. Подрядчик по восстановлению башни определен, разрешение на производство противоаварийных работ получено. Сейчас идут подготовительные работы по выходу подрядчика на объект»,— сообщил глава региона.

По его словам, сейчас составляется бюджет на подготовку проектно-сметной документации реконструкции здания, финансирование на работы надеются получить из федерального бюджета.

Напомним, агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии 17 октября выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на главном корпусе оружейного завода в Ижевске. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В июле 2018 года в башне произошел пожар, в результате которого обрушился шпиль здания.