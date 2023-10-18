Выдано разрешение на противоаварийные работы на башне Ижмаша в Ижевске

Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии выдало 17 октября разрешение на проведение противоаварийных работ на главном корпусе оружейного завода в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, в июне 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью порталу Izhlife говорил, что консервацию и восстановление обрушившегося шпиля на главном корпусе оружейного завода планировалось начать в июле. Необходимые финансы под это были заложены. В дальнейшем планируется подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению всего здания. При этом он указывал, что на сами работы по реставрации объекта требуется большая сумма, поэтому требуется помощь из федерального бюджета.